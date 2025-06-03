我空軍21中隊指揮官完成告別飛行 駐美F-16V戰機沙漠塗裝曝光

圖為我駐美21中隊指揮官維特克中校（右）獲頒傑出獎項。可見他左手貼有F-16戰機臂章和個人呼號徽章，名為「胖子」（fatso）。（美國空軍國民兵第162聯隊官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕我國空軍操作F-16戰機至今，有部分機隊長期駐美，擔負飛官換裝、進階訓練，這就是外界所知的「賭徒中隊」（Gamblers）；這批戰機近年經「鳳展」升級，其在美所屬聯隊、駐地也連帶完成轉移。近日，美國空軍國民兵第162聯隊宣布，旗下21中隊長日前完成告別飛行，為飛行生涯畫上句點，而我駐美F-16V戰機最新塗裝也隨之曝光。

美國空軍國民兵162聯隊（162nd Wing）當地時間昨（2）日指出，該聯隊旗下飛官丶維特克中校（Lt. Col. Andrew Wittke）上（5）月底正式完成他空軍生涯的最後一趟任務飛行（a fini flight），並將自所屬中隊退伍；不過，這位美國空軍飛行員，正是我國空軍駐美21中隊的現任指揮官，而他的退役也意味著這支中隊很快將迎來新「賭徒」上任，續執飛訓任務。

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空軍駐美21中隊現任指揮官丶美軍維特克中校，日前在駐地駕駛F-16V戰機完成生涯最後一趟飛行任務，為空軍生涯圓滿畫上句點。（美國空軍國民兵第162聯隊官方Facebook）駐美空軍21中隊指揮官完成生涯最終飛行，在眾人為他慶賀之時，我國空軍飛官也在旁感受愉快氛圍。（美國空軍國民兵第162聯隊官方Facebook）

我空軍駐美第21中隊於1996年成立，最初隸屬路克基地的美空軍第56聯隊（56th FW），近年因應美空軍陸續換裝F-35A戰機，外國F-16機隊的駐地也相應調整；其中，我21中隊便從第56聯隊的路克基地，移師該聯隊所在的莫里斯空軍國民兵基地（Morris ANGB），而維特克中校正是21中隊「搬家」後的首任指揮官，深具承先啟後意義。

因應換裝F-35A戰機，我駐美21中隊原屬的第56聯隊月前已完成在路克基地的最終飛行，並將旗下含我國在內的國際F-16機隊移師他處。（美國空軍第56戰鬥機聯隊官網）

值得一提的是，162聯隊在官方社群發文慶祝維特克中校即將退役時，他身後的F-16戰機，也正是我21中隊月前曝光的最新塗裝彩繪機，可見全機披上沙漠意象的淺棕色，搭配機首鯊魚嘴塗裝和垂直尾翼的王冠圖樣，讓我國的賭徒中隊展現出截然不同的新風格。

截至目前為止，我國空軍共有139架經「鳳展專案」升級完成的F-16V Block 20戰機，以及駐美21中隊的同型機，到了明（2026）年底還將接收66架新出廠的F-16C/D Block 70型機，使總機隊規模來到200架以上之譜。

美國時間3月底出廠的我國首架F-16D Block 70戰機。（X帳號 @RepTimmons）

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