重砲射擊八軍團6/10率先震撼大地！ 廖建興中將赴屏東視導整備

圖為陸軍八軍團（第四作戰區）2022年「天雷操演」實施情形。（本報資料照，陸軍八軍團提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為確保將於本（6）月10日登場的「重砲保養射擊」，能夠順利震撼舉行，陸軍八軍團指揮官廖建興中將昨（2）日預先前往屏東楓港射擊場地視導整備情形，確保M109自走砲、M110重型自走砲等型火砲射擊，能夠安全執行。

目前通報並未詳細說明參與射擊的火砲型號，不過依過往的楓港射擊經驗，陸軍155公厘M109自走砲、203公厘M110自走砲、各式155公厘與105公厘牽引砲都在可能的射擊清單中。

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陸軍八軍團指揮官廖建興中將昨日赴射擊訓場，視導即將登場的「重砲保養射擊」整備情形，廖建興除聽取部隊任務簡報外，也逐項檢視訓練場地設施、安全管控、醫療後送與射擊規劃等，以完善各項整備，目標能依節點管制達成射擊任務。

廖建興表示，任務前應按建制、任務階段、時間完成兵棋推演，使官兵明確掌握任務時序、熟稔各階段流程，並模擬各項突發狀況，以強化臨機應處作為；同時，單位應落實部隊管理與人員照護，持恆關懷官兵身體狀況，倘若發現異常，立即採取妥適處置，以確保人員安全。

根據射擊通報顯示，今年首場「重砲保養射擊」將由第四作戰區（陸軍八軍團）打頭陣，資訊規劃說明八軍團將於今年6月10日至12日上午間，在屏東楓港北陣地實施「年度訓練」，並安排6月13日為預備日。

陸軍八軍團指揮官廖建興中將昨（2）日前往屏東楓港射擊場地視導整備陣地情形，確保將於下週6/10起執行的「重砲保養射擊」能夠順利震撼大地！（青年日報提供）

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