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HIMARS、M1A2T戰車將成軍 呂坤修上將：轉型與挑戰並存

2025/06/03 12:44

陸軍58砲指部所屬的「海馬士」多管火箭系統，5月12日在屏東九鵬基地完成在台首度實彈射擊。（本報資料照，記者陳逸寬攝）陸軍58砲指部所屬的「海馬士」多管火箭系統，5月12日在屏東九鵬基地完成在台首度實彈射擊。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年進入對美軍購的接裝高峰期，其中，陸軍現正換裝海馬士（HIMARS）多管火箭系統、M1A2T戰車，預計今（2025）年下半年成軍，建構新世代打擊主力；時值陸軍79歲生日，現任陸軍司令呂坤修上將日前在大漢營區主持儀式，透過一系列活動讓與會貴賓、眷屬見證歷史時刻、樂在其中，並進一步認識截然不同的「嶄新陸軍」。

陸軍司令部本月1日舉辦79年部慶，並由現任陸軍司令呂坤修主持。典禮初始先是表揚並頒發「第一季軍紀評核」績優單位等獎項；同時也透過現場多元攤位，向與會貴賓介紹不一樣的陸軍和國防。典禮當天，陸軍還接受民間公司端午慰問，並獲贈書法名家現場創作的書法題辭，展現軍民一心情誼。

陸軍司令呂坤修上將1日出席並主持司令部79年部慶，並上台致詞。（取自軍聞社）陸軍司令呂坤修上將1日出席並主持司令部79年部慶，並上台致詞。（取自軍聞社）

呂坤修強調，陸軍正處於「轉型與挑戰並存的關鍵時刻」，無論在戰備革新、專長人力、訓場整建、部隊訓練優化等面向已有一定成果；未來將續依前瞻敵情威脅及戰場變化，確保作戰思維與時俱進，同時結合運用新式武器裝備，逐步提升整體戰力，齊心創建「嶄新的陸軍」。

陸軍近期正持續接收新式武器裝備，而在大型儎台方面，包含月前在九鵬首度實彈射擊、預計下（7）月成軍的海馬士多管火箭系統，以及今（2025）年啟動換裝、預劃本（6）月下旬進行射擊訓練的M1A2T戰車等；中、小型裝備則有對美採購的攻擊無人機、人攜刺針飛彈，以及國造軍用商規無人機和今年投產的T112新型戰鬥步槍等，持續更新編裝以提升整體戰力。

國造T112戰鬥步槍，2024年首度公開，今（2025）年起投產。（本報資料照，記者王藝崧攝）國造T112戰鬥步槍，2024年首度公開，今（2025）年起投產。（本報資料照，記者王藝崧攝）

國防部長顧立雄上（5）月接受本報專訪時即提到，因應實戰化訓練和新式武器儎台，國軍今年的「漢光41號」演習除時程拉長，也已納入上述裝備遂行兵推驗證；此外，陸軍現有多款老舊戰車、牽引式火砲已不符作戰需求，未來將秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力」革新戰備，並全面檢討調整三軍兵力結構，以新式裝備、新興兵力提升部隊防衛戰力。

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