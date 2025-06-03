俄羅斯轟炸機隊遭烏軍毀滅性打擊 專家：難以填補戰力空缺

專家認為，被烏軍擊毀的Tu-95和Tu-22M遠程轟炸機在蘇聯1991年解體後就已經停止生產，這代表俄軍1日的損失「難以被補充」。圖為Tu-22M轟炸機。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方6月1日發動「蜘蛛網行動」，以大批無人機攻擊俄羅斯多座軍用機場，造成41架俄羅斯軍機全毀或半毀，而這些軍機大部分是俄軍對烏克蘭投射戰略巡弋飛彈的主力機型。軍事專家認為，被烏軍擊毀的Tu-95和Tu-22M遠程轟炸機在蘇聯1991年解體後就已經停止生產，這代表俄軍1日的損失「難以被補充」。

Tu-95轟炸機設計於1950年代，經過現代化改裝後可攜帶8枚遠程巡弋飛彈。圖為Tu-95轟炸機。（美聯社）

綜合外媒報導，在「蜘蛛網行動」中，俄軍Tu-95和Tu-22M兩款遠程轟炸機以及A-50預警機遭受重大打擊，俄軍在烏俄戰爭期間曾使用Tu-95和Tu-22M兩款遠程轟炸機向烏克蘭發射遠程巡弋飛彈，而A-50則用於協調目標，以及偵測防空系統與飛彈。

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俄軍A-50預警機外傳僅有8架，這代表任何一架A-50損失或毀損都會對俄軍造成嚴重打擊。（法新社）

Tu-95轟炸機是一款四引擎渦輪螺旋槳轟炸機，設計於1950年代，經過現代化改裝後可攜帶8枚遠程巡弋飛彈，飛彈可配備常規彈頭及核彈頭。Tu-22M是一款雙引擎超音速轟炸機，設計於1970年代，飛行速度達到2馬赫，在烏俄戰爭中扮演遠程飛彈打擊平台，在俄羅斯領空對烏克蘭發射飛彈，避開烏克蘭防空火力。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）發布的《2025軍事平衡》報告內容顯示，俄羅斯在今年初擁有55架Tu-22M3轟炸機、57架Tu-95轟炸機。A-50預警機的數量並未正式公開，外傳則是有8架，這代表任何一架A-50損失或毀損都可能對俄軍造成嚴重打擊。

國際戰略研究所航太專家巴里（Douglas Barrie）指出，俄羅斯在這次襲擊中損失一部份重型轟炸機，且俄羅斯沒有能力馬上填補戰力空缺，俄羅斯的下一代戰略轟炸機研發計畫仍處於早期階段。巴里強調，諷刺的是，俄軍此次的損失或許會推動新型轟炸機的研發進度，「如果你想維持轟炸機機隊的規模，那麼在某個時候你就必須採取行動」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）高階研究員布朗克（Justin Bronk）指出，這次行動是烏克蘭特種部隊的一次驚人成果，即使烏軍對外宣稱摧毀或損壞的41架飛機之中只有一半被毀，俄軍對於烏克蘭城市和基礎設施進行大規模巡弋飛彈攻擊能力也將被嚴重影響，同時也會影響俄羅斯對北約和日本的核威懾與戰略巡邏行動。

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