烏無人機「珍珠港模式」襲俄成典範 美「怪獸車庫」訓場可練越障飛行

美國陸軍位於科羅拉多州卡森堡的基地內，有一座「怪獸倉庫」用於訓練無人機操作技術，操作手須操作無人機，飛越鐵環等障礙物。（取自美國陸軍網站）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭1日無預警地在俄羅斯境內發動無人機奇襲，以117架無人機，即摧毀俄軍40架以上的轟炸機、預警機，還被俄軍事部落客形容為「俄羅斯的珍珠港（事變）」。為強化小型無人機操作能力，美國陸軍透過科羅拉多州的「怪獸車庫」，培育無人機操作人才，甚至還有偽裝網、鐵環等障礙，考驗操作手的功力。

烏克蘭當局經過一年半的策畫後， 6月1日在俄羅斯境內發動「蜘蛛網行動」，也就是控制117架已偽裝運到俄羅斯境內的無人機，撲向俄羅斯多座軍用機場，造成40餘架俄羅斯軍機全毀或半毀，其中不乏俄軍相當仰賴的Tu-95、Tu-22M戰略轟炸機、A-50預警機。俄羅斯知名軍事部落客阿列欣（Roman Alekhin）形容，此事件將成為「俄羅斯的珍珠港（事變）」。

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烏克蘭以無人機奇襲俄羅斯伊凡諾沃空軍基地，圖左為襲擊前，圖右為襲擊後景象。（法新社）在烏克蘭奇襲成功後，美軍媒體《星條旗報》2日順勢報導指，位於科羅拉多州卡森堡（Fort Carson）的「怪獸倉庫」（Monster Garage），是美國陸軍發展無人機戰力的關鍵據點，士官長瓦奎茲（Jovani Vasquez）待在「怪獸倉庫」，花了一周時間，熟悉足球大小的四軸無人機，先是透過Youtube與網站學習，後續就要進入戰術運用階段，並稱這種無人機本身就是一頭猛獸。

「怪獸倉庫」從飛行員更衣室改建而成，位於第4步兵師第4戰鬥航空旅所屬設施內，目前有個排級規模部隊，負責創新第4步兵師官兵操作小型、價廉無人機的方法，其中，受訓官兵得試著讓無人機穿越鐵環、偽裝網，然後安全地在目標區降落，同時也練習如何運用無人機補給、監控與爆炸裝置，以及測試無人機的性能極限。美國陸軍位於卡森堡的基地內，設置3D列印裝置，藉此便宜又快速地產製無人機零件。（取自美國陸軍網站）

報導提到，「怪獸倉庫」所屬人員主要任務有二，分別為釐清小型無人機的用途並制定標準，以及傳授第4步兵師部隊，如何將無人機融入步兵編組、裝甲或空中直升機偵察與後勤工作。這只是美國陸軍的縮影，美軍各師都已組建類似單位，未來將如同訓練官兵操作步槍，讓所有官兵具備操作無人機能力。

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