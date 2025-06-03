南韓P-3CK墜毀4人亡 美軍擬派機駐韓支援空偵戰力間隙

南韓海軍的P-3CK海上巡邏機，非意外當事機。（南韓海軍官方Facebook）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓海軍一架P-3CK巡邏機上（5）月底在該國南部山區墜毀，4名機組員不幸身亡，引發外界關注；事發後，韓軍除舉辦公祭向殉職官兵致意、追晉官階，也同步成立事故調查委員會全力釐清肇因。不過，面對空中巡邏兵力折損，南韓國防部表示，美軍擬派遣相關兵力協執空巡任務，補上韓軍同型機停飛期間的戰力缺口。

《韓聯社》昨（2）日報導指出，南韓海軍一架編號917的「P-3CK」海上巡邏機上月29日下午1時許自浦項海軍基地起飛後，就發生不明原因故障，並墜毀於慶尚北道浦項市一處山區，事發後，南韓軍方隨即停飛海軍旗下16架同型機並展開特檢。

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南韓海軍本月1日為任務期間殉職的4為P-3CK型機組員舉行公祭，並追晉官階。（南韓海軍官方Facebook）

南韓國防部聯合參謀本部公共事務室長李誠俊（이성준）於2日例行記者會上表示，美軍印太司令部（INDOPACOM）規劃派遣旗下空中巡邏機駐韓，搭配下（7）月投入戰備的南韓海軍P-8反潛巡邏機，以補上海、空情監偵任務的戰力間隙。

南韓海軍的P-3CK反潛機於2010年起服役，現役機尚存7架，主要用於海上偵察與反潛作戰，預計2030年全面退役，並由去年接收的6架P-8A型機接替其任務。整體事件目前尚由事故聯合調查委員會釐清中，尚無法確定是遭遇突發亂流、或是鳥擊導致事故發生。

南韓海軍去（2024）年接收6架波音的P-8A反潛巡邏機，未來將全面取代現有的P-3CK型機，擔負主要的海上空巡、反潛等情監偵任務。（南韓海軍官方Facebook）

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