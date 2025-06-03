我空軍「賭徒中隊」駐美30年 前、後期彩繪機塗裝各擅勝場

我空軍駐美21中隊在路克基地時期的一般型機塗裝，可見垂直尾翼上沒有特殊圖樣，但用以識別駐地的「LF」字樣清晰可見。（美空軍路克基地官網）

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我空軍21中隊指揮官完成告別飛行 駐美F-16V戰機沙漠塗裝曝光

〔記者陳治程／台北報導〕我國向美採購的F-16戰機至今已在台成軍逾25年，因應空軍培育種子飛官、進階訓練而設的駐美第21戰鬥機中隊，也在今（2025）年迎接30歲生日；回顧這批維繫我空軍戰力的海外成員，不只近年完成鳳展專案的F-16V升級，其中的彩繪機塗裝更跳脫「賭徒」框架，展現出更大氣的形象。接著讓本報帶你一睹21中隊前後期「門面」的精美之處。



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路克空軍基地時期：忠於原創「Play to win」

1996年在美成立的美國空軍第21戰鬥機中隊（21st Fighter Squadron），暱稱「賭徒」（Gamblers），隊徽選用撲克牌的黑桃K、紅心A兩張卡牌作為主視覺，並以「Play to win」（天生贏家）作為中隊的核心精神與標語，以致敬我國空軍四聯隊21作戰隊前身，也就是被稱為「撲克牌中隊」的第四大隊第21中隊。

我國空軍4聯隊第21作戰隊的隊徽，與駐美第21戰鬥機中隊於2008年啟用的隊徽系出同源、一脈相承。（取自青年日報）

我國駐美21中隊自1996年成立後，便持續駐紮於美國亞利桑那州的路克空軍基地（Luke AFB）到2022年9月底；而這期間的戰機塗裝，除一般機型用以識別駐地的「LF」字樣外，中隊的彩繪機就是以「黑、紅」兩色為底，並加入隊徽、精神標語來妝點垂直尾翼，成為21中隊的最大亮點。

2017年9月，我空軍駐美21中隊派遣彩繪機在內的4架F-16戰機，參與美國空軍官校家庭懇親日活動並實施編隊衝場的情形。（美軍DVIDS網站；本報製圖）

莫里斯空軍國民兵基地時期：入境隨俗、霸氣外露

因應美國空軍換裝F-35A戰機和駐地調整，包含我國在內的路克基地國際F-16戰機中隊，皆分別移駐其他基地繼續飛行訓練，而我21中隊便是在2022年10月起，移師莫里斯空軍國民兵基地（Morris ANGB），並改漆同州空軍國民兵的圖像和「AZ」字樣以利識別。

一架我空軍21中隊派出參與美空軍路克基地紀念活動的F-16V Block 20戰機。可見圖中戰機的垂直尾翼塗裝已更新，改為亞利桑那州空軍國民兵樣式和「AZ」字樣。（美軍DVIDS網站；本報製圖）

而在今年3月，有美國軍事迷拍攝到我21中隊新一代彩繪機的塗裝，可見垂直尾翼設計擺脫「撲克牌」元素，大膽選用黑桃K的國王頭像，並在機首漆上歷史意義的「鯊魚嘴」彩繪，搭配全機沙漠色塗裝，在「賭徒中隊」邁入30年之際，展現更銳利、更入境隨俗的樣貌。

我空軍駐美21中隊現任指揮官、美空軍飛官維特克中校，日前駕駛F-16V戰機完成生涯任內最後一趟飛行任務，而我國F-16V戰機最新的全機彩繪塗裝也首次在官方管道公開。（美國空軍國民兵第162聯隊官方Facebook）

因應我國今、明年將接收66架全新的F-16C/D Block 70戰機，屆時這批海外成員將續執飛官培訓、專精訓練的重任，持續作為我F-16精銳飛官的搖籃。

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