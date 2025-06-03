俄軍A-50預警機「剩沒幾架」 烏「蜘蛛網行動」再添戰功

俄羅斯航空太空軍的A-50長程雷達預警與管制機。（圖：俄羅斯航空太軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕公開情報分析（OSINT）人士發布的最新衛星影像顯示，俄羅斯航空太空軍一架A-50長程雷達預警與管制機，疑於6月1日遭烏克蘭FPV無人機攻擊後，在俄國伊凡諾沃州的「伊凡諾沃-北方」（Ivanovo-Pivnichne）空軍基地內被徹底摧毀。影像同時顯示，鄰近停機坪的至少兩架伊爾-76（Il-76）運輸機亦可能受損。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，分析師GEOINT及Húrin在社群平台X上公布的這些衛星照片，清晰呈現了基地一處停機坪上的大範圍焦黑殘骸，此地點與俄軍過往部署A-50預警機的位置吻合。周邊兩個停機位置亦有明顯爆炸毀損痕跡。

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烏克蘭國家安全局（SBU）事後證實，此次襲擊隸屬其主導的「蜘蛛網行動」（Pavutyna），該行動針對俄國多個縱深戰略空軍基地展開，包括莫曼斯克州的奧列尼亞（Olenya）基地、伊爾庫茨克州的貝拉雅（Belaya）基地及梁贊州的佳吉列沃（Dyagilevo）基地等。

由衛星影像拼成的俄羅斯「伊凡諾沃-北方」（Ivanovo-Pivnichne）空軍基地受損飛機特寫。左上角為疑似A-50預警機的殘骸（經OSINT分析師指認），右下角則為可能受損的伊爾-76（Il-76）運輸機。（圖: @lobsterlarryliu / X）

根據烏方先前統計，「蜘蛛網行動」已確認摧毀至少七架圖-95（Tu-95）戰略轟炸機、四架圖-22M3（Tu-22M3）遠程轟炸機及一架安-12（An-12）運輸機。此次A-50的損失，進一步加劇了這場自俄烏戰爭全面爆發以來，對俄軍戰略航空力量最沉重的打擊。

俄軍的A-50預警機是以伊爾-76軍用運輸機為基礎改裝，具備空中指揮與遠程目標偵測關鍵功能，1988年服役。蘇聯時期雖生產約31架，但至2022年俄軍全面入侵前，僅餘三架A-50與六架升級版A-50U尚能運作。此前，烏軍已成功摧毀兩架A-50。若「伊凡諾沃-北方」基地的損失獲最終確認，俄軍可用的此型預警機將更形稀缺。

由於俄羅斯目前已無法量產A-50、圖-95、圖-22M3等舊式戰略機種，任何損失均難以迅速彌補，對其空中預警、戰略打擊與後勤能力構成重大且持續的衝擊。俄方迄今未對此次A-50疑似被毀事件正式評論，但衛星影像已提供重要佐證。

6月2日拍攝的衛星影像顯示，俄羅斯「伊凡諾沃-北方」（Ivanovo-Pivnichne）空軍基地在經歷烏克蘭無人機攻擊後的情況。圖中可見停機坪上的飛機（部分被藍色圓圈標示）疑似受損或被毀。（圖: @lobsterlarryliu / X）

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