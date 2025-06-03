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「毒蛇」最後一秀...太平洋空軍F-16表演隊走入歷史 F-35接棒交替

2025/06/03 14:48

美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日時，由指揮官兼飛行員史密斯上尉在日本三澤基地，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。表示該隊正式走入歷史。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日時，由指揮官兼飛行員史密斯上尉在日本三澤基地，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。表示該隊正式走入歷史。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國太平洋空軍的F-16「毒蛇」表演隊（PACAF Viper Demo Team）上週30日在日本三澤基地執行了最後一次的公開飛行秀，隨著該基地開始換裝F-35「閃電II」新機，「毒蛇」表演隊將隨之正式解散，結束在亞太地區執行30年的和平表演畫下句號。

美國空軍駐三澤基地（Misawa AFB）的網站，30日發布了一系列「毒蛇」最後飛行表演的畫面， 並說明這是解散前的最後一次飛行。飛行員兼表演隊指揮官伊森·“班塔姆”·史密斯（Ethan “Bantam” Smith）上尉駕駛著尾號「WW」的F-16CM完成了此次飛行，此次飛行史密斯一貫的在右手戴上印有美國國旗圖樣的手套飛行，並向觀眾敬禮。

美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日時，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。表示該隊正式走入歷史，未來將由F-35接替。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日時，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。表示該隊正式走入歷史，未來將由F-35接替。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）

美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日時，由指揮官兼飛行員史密斯上尉在日本三澤基地，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日時，由指揮官兼飛行員史密斯上尉在日本三澤基地，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）

美國空軍表示，美國太平洋空軍F-16表演隊在5月30日時，由指揮官兼飛行員史密斯上尉在日本三澤基地，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。而表演隊的解散是三澤空軍基地開始換裝F-35戰鬥機計畫的一部分，旨在支持駐日美軍更廣泛的現代化努力，加強印太地區的和平與穩定。

美軍進一步指出，自1995年以來，PACAF的F-16「毒蛇」表演隊在30年間舉辦了約400場航展，工吸引了2470萬觀眾參與，成功增強了美國的對外宣傳的力度。而PACAF的「毒蛇」表演隊也在其社群媒體發布了告別演出的相關影片。

美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日時，由指揮官兼飛行員史密斯上尉在日本三澤基地，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日時，由指揮官兼飛行員史密斯上尉在日本三澤基地，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）

美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。未來將由F-35接替。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。未來將由F-35接替。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）

美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日時，由指揮官兼飛行員史密斯上尉在日本三澤基地，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）美國太平洋空軍F-16「毒蛇」表演隊在5月30日時，由指揮官兼飛行員史密斯上尉在日本三澤基地，完成了表演隊最後一次的公開飛行活動。（圖片擷取自美軍三澤基地網站）

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