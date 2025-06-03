【影】中科院紅雀三型無人機動態影像曝光 可垂直起降、追蹤目標

〔記者涂鉅旻／台北報導〕烏克蘭1日透過事前運輸至俄羅斯境內的117架無人機，突襲俄軍基地並摧毀40架以上軍機，震撼全球。為此，國軍官媒《軍聞社》今（3）日釋出多支國造無人機飛行影片，其中，經過改版的「紅雀三型」無人機不僅可垂直起降、變換飛行姿態，還可運用光電偵蒐儀有效追蹤目標，展現運用潛力。

「紅雀三型」無人機。（資料照，記者陳治程攝）中科院今年3月於虎尾科大靜態展示「紅雀三型」無人機，比起2年前亮相的同型機，構型更趨於簡潔，機首下方預留內挖空間，可掛載光電偵蒐儀，且揚棄了「紅雀二型」無人機須透過彈射軌發射升空的機制，而是運用三組動力馬達與旋翼，可調整飛行姿態與推進方向。

「軍聞社」今日則進一步公布「紅雀三型」無人機動態飛行影片，可見「紅雀三型」無人機藉由旋翼朝下，進行垂直起飛，升空後，則將旋翼轉向與地面平行，可如同定翼機般向前巡航，光電偵蒐儀也可掌握、監控遠距目標。當任務執行完畢後，可再度轉換旋翼方向，以利垂直降落。「紅雀三型」無人機可掛載光電偵蒐儀。（資料照，記者陳治程攝）

「紅雀三型」無人機尚待國軍的軍種下單採購，但中科院已於今年3月公告，「紅雀三型」無人機的動力設計組件、通訊電力整合、地面導控平板等，日後可由國內廠商洽詢技轉或授權生產。

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