產學合作！中科院攜手中正大學培養無人機人才

中正大學校長蔡少正（右起）與中科院長李世強在嘉義縣長翁章梁見證下簽署「交流合作備忘錄」。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國立中正大學今天與國家中山科學研究院（下稱中科院）舉行「交流合作備忘錄」簽署儀式，未來聚焦於無人機、AI等科技應用，就研發、教育與交流三大面向展開合作，中科院也將在民雄園區設置專業實驗室，並提供中正學生實習機會與獎助學金，推動研發、教育與人才交流，打造完整人才培育機制。

中科院院長李世強與中正大學校長蔡少正這場產學合作的MOU簽署儀式備受矚目，包括嘉義縣長翁章梁、雲林縣副縣長謝淑亞、嘉義市議長陳姿妏都到場見證。

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中正大學研發團隊說明無人機相關研發成果。（記者蔡宗勳攝）

李世強指出，將斥資86億元在民雄開始建設的無人機園區，經調查，已有70家以上廠商願意進駐，是未演先轟動。時下AI和無人載具已密不可分，有了AI，無人載具不再只是自動化，而是自主化，可以思考、管理和定位，能夠更加精準達成任務。

李世強進一步說，現在AI技術引領無人載具發展，中科院每季都會升級自主軟體，但人力有限，而且長期投入之下難免會缺乏某些創新因素，需要學校老師和學生們大家一起來努力，投入新的想法和創意精神，讓無人載具持續進步及創新。

蔡少正表示，中正在無人機、AI和智通訊等方面都有扎實的基礎，法律系老師也提供相關法令諮商，未來中正將善用鄰近優勢，投入學術研究量能，全力配合園區發展，除提供學生參與創新研發外，在社會人權、法規都可以提供協助，為國防科技注入新動能。

中正大學團隊展現無人機相關研發成果。（記者蔡宗勳攝）

蔡少正強調，中科院是國內最優秀的研發團隊，簽署合作備忘錄開啟無人機科技與通訊領域的新契機，期待透過與中科院的技術交流，進一步強化校內研發能量，提升人才培育品質，同時也促進與在地企業及國家單位的深度合作，不光要做，還要做得更好。

翁章梁說，行政院已同意撥8.8億元將亞洲無人機AI 創新應用研發中心一館、二館加以整合，日後亞創將擴大成國家級，與民雄航太暨無人機產業園區的結合也至關重要。賴總統希望將台灣打造為亞洲無人機的民主供應鏈製造中心，中科院未來攜手中正大學培育人才，對無人機產業有很大幫助，將在世界無人機發展占有一席之地。

中正大學校長蔡少正（左）與中科院長李世強交換禮物。（記者蔡宗勳攝）

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