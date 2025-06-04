衛星視角！烏克蘭突襲 俄羅斯多架轟炸機殘骸曝光

「Capella Space」提供的西伯利亞地區貝拉雅空軍基地衛星空拍照片，對比5月17日（左）與遭到攻擊隔天（右），貝拉雅空軍基地跑道上有多架轟炸機被毀。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方6月1日發動「蜘蛛網行動」，在俄羅斯境內以大批無人機攻擊多座軍用機場，造成41架俄羅斯軍機全毀或半毀，而這些軍機大多都是俄軍對烏克蘭投射戰略巡弋飛彈的主力機型。從衛星影像可證實，俄軍有多架戰略轟炸機被摧毀或嚴重毀損。

根據《路透》報導，烏軍使用貨車載運特製貨櫃內藏無人機，在俄羅斯軍用機場附近發動突襲，襲擊俄羅斯境內至少4個空軍基地。烏克蘭國家安全局（SBU）指稱，「蜘蛛網行動」造成的損失高達70億美元（約新台幣2100億），俄羅斯約34%的戰略巡弋飛彈運載機遭到攻擊。

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從美國商業衛星新創公司「Capella Space」提供的西伯利亞地區伊爾庫次克（Irkutsk）的貝拉雅空軍基地（Belaya airfield）衛星空拍照片可得知，對比5月17日與遭到攻擊隔天（6月2日），貝拉雅空軍基地跑道上有多架Tu-95「熊式」轟炸機與Tu-22M3「逆火式」轟炸機被毀。

開源情報分析師阿佛瑞克（Brady Africk）認為，烏軍對於貝拉雅空軍基地的襲擊非常成功，基地內設有多架作為誘餌的「假飛機」，但這些飛機未能有效誤導烏軍無人機。阿佛瑞克提到，貝拉雅空軍基地內確實有多架Tu-95與Tu-22M3被毀，但需要更多照片才能正確地評估具體影響。

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