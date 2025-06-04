陸軍再迎新一批空降精兵結訓 連50歲上校組長都來挑戰自我

陸軍空訓中心2025年基本傘訓第三梯次學員，自C-130H運輸機跳傘後降落情形。（取自青年日報）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕為培養新一批空降兵力，陸軍航特部空降訓練中心（下稱空訓中心）今（2025）年度已陸續開辦「基本傘訓」訓練班隊，並在前（2）日舉行第3梯次結訓典禮，共計32名學員通過考驗，取得「傘徽」成為空降新血；其中，來自航特部主計組的蔡上校即便年屆半百，仍主動報訓，挑戰自我，用行動實踐軍人職責。

陸軍「基本傘訓」班隊第三梯次（傘3梯）於前（4）月底展開訓練，陣中學員背景多元，除航特部和旗下的空訓中心、海龍蛙兵「兩棲偵察營」外，也不乏澎防部、特指部、飛訓部及裝甲564旅等單位官兵自願報訓，透過嚴格的傘兵訓練，成為國軍空降滲透戰力的生力軍。

請繼續往下閱讀...

陸軍空訓中心基本傘訓傘3梯學員，於第3次跳傘訓練後合影留念。（取自軍聞社）

想通過基本傘訓，除了高標準、不放水的體能訓練，以及收整傘具的技能要領，還要通過「跳臺側滾」、「機身訓練」、「擺動著陸」、「吊架訓練」、「跳塔訓練」等5大站，並經教官簽證驗收，才能獲得登上C-130H運輸機，實施空中5次跳傘訓練的資格。實機5次跳傘要求從1250呎（381公尺）高空，先後完成4次日間徒手、武裝跳傘和1次夜間跳傘，對學員的體力、毅力和心理素質都是大考驗。

值得一提的是，在傘3梯結訓學員中，有一位來自航特部的主計組組長蔡鈿彬上校，是已在部隊服役26年、年屆半百的單位主管，但他仍以身作則，自願報名傘訓。他在掛上傘徽後向軍媒《青年日報》表示，時隔多年重新接受高強度訓練，即便辛苦但仍感光榮；蔡上校說，勤務支援單位若不了解戰鬥部隊的任務，在工作上的效果就有限，因此，他以自身經驗勉勵後進受訓，「有心、努力，就一定可以做的到。」

畢業後服役已26年，在50歲之際自願參加傘訓的航特部主計組組長蔡鈿彬上校。（青年日報官方Facebook）

事實上，航特部高階主官近年自願參加傘訓的情形並不少見。前航特部政戰主任、現任憲兵指揮部政戰主任唐明德少將，就曾在2022年通過5次跳傘訓練取得傘徽；前政戰局文宣心戰處長、現任陸軍司令部政戰副主任樓偉傑少將，也曾在2018年擔任航特部政戰主任期間拔階受訓，以50歲少將之姿取得傘兵資格，蔚為佳話。

現任憲指部政戰主任唐明德少將，曾在2022年拔階跳傘，成功取得傘兵資格。（本報資料照）前政戰局文宣心戰處長、現任陸軍司令部政戰副主任樓偉傑少將，在2018年任航特部政戰主任期間拔階受訓，以50歲少將之姿取得傘兵資格。（本報資料照，記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法