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「魔鬼大帝」阿諾電影座機AV-8B退役 美陸戰隊開始換裝F-35B

2025/06/04 10:44

美國陸戰隊第231攻擊中隊（VMA 231）的AV-8B近日完成最終飛行任務，宣告該機正式退出戰備任務。（圖取自DVIDS）美國陸戰隊第231攻擊中隊（VMA 231）的AV-8B近日完成最終飛行任務，宣告該機正式退出戰備任務。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕阿諾史瓦辛格在電影《魔鬼大帝：真實謊言》中駕駛的AV-8B戰機，該機種將正式退役。美國陸戰隊第231攻擊中隊（VMA 231）的AV-8B近日完成最終飛行任務，宣告該機正式退出戰備任務，未來該中隊也將重編變更番號並換裝F-35B戰機。

軍聞網站「Army Recognition」5月31日報導，報導指出，VMA 231的AV-8B「海獵鷹」戰機，是在5月29日於北卡羅萊納州櫻桃角陸戰隊航空站升空，完成該中隊所屬同型戰機進40年的最終飛行任務，宣告該機正式退出戰備任務。

去年AV-8B進行最終飛行表演時，亦是由231攻擊中隊操作飛行，而該中隊則預定自9月起暫時解編，後續則規劃將番號變更為第231戰鬥攻擊中隊（VMFA 231），並於2026財年復編，接裝最新批次的F-35B戰機，發揚短場起飛／垂直降落（STOVL）性能與先進作戰能力，為陸戰隊提供制空攔截與密接空中支援能量。

美國陸戰隊第231攻擊中隊（VMA 231）的AV-8B近日完成最終飛行任務，宣告該機正式退出戰備任務，（圖取自DVIDS）美國陸戰隊第231攻擊中隊（VMA 231）的AV-8B近日完成最終飛行任務，宣告該機正式退出戰備任務，（圖取自DVIDS）

美陸戰隊第2陸戰隊航空聯隊（2nd MAW）表示，VMA 231是陸戰隊歷史最悠久的航空中隊，其在1919年便已成立，自第二次世界大戰起曾先後參與多場戰役，尤其該中隊自1985年換裝AV-8B以來，更曾參與多次海外部署任務，並包括近期由美軍攜手歐洲國家發起的「繁榮衛士」紅海護航行動，對維護區域穩定貢獻卓著。未來變更番號與換裝新戰機後，也將延續光榮隊史，成為遠征作戰所需的新一代航空戰力中堅。

AV-8B是世界首款垂直／短距起降（VSTOL）戰機，其機身長14.12公尺、翼展9.25公尺、高3.55公尺、最高時速為0.89馬赫（約時速1090公里），作戰半徑556公里；該機主要服役於美軍兩棲攻擊艦上，在兩棲攻擊艦換裝F-35B戰機後，可化身輕型航空母艦，也無需負擔航艦戰鬥群的後勤，即能進行快速投送。

目前退役的AV-8BII-plus是「獵鷹」系列最新版本，配備更強大的勞斯萊斯飛馬11（Rolls Royce Pegasus 11）發動機，推力可達23800磅。它還配備了前視紅外線（FLIR）感測器、夜視功能、APG-65雷達與目標瞄準吊艙。

美國陸戰隊第231攻擊中隊（VMA 231）的AV-8B近日完成最終飛行任務，宣告該機正式退出戰備任務，（圖取自DVIDS）美國陸戰隊第231攻擊中隊（VMA 231）的AV-8B近日完成最終飛行任務，宣告該機正式退出戰備任務，（圖取自DVIDS）

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