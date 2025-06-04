駐韓美軍撤離? 200美軍首調中東

近期已有200名愛國者防空飛彈部隊的駐韓美軍，移防至中東，或許裁減駐韓美軍已在默默進行。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕2名美國國防部高官近日出席新加坡亞洲安全會議香格里拉對話時表示，為因應中國而裁減駐韓美軍，並重新部署至印太其他區域的方案「未被排除」，但實際上或許已經開始動作，近期已有200名愛國者防空飛彈部隊的駐韓美軍，移防至中東。

美軍《星條旗報》2日報導，約200名操作「愛國者」防空系統的駐韓美軍，已於近期移防至中東，執行輪調部署任務；駐韓美軍司令部則以保密為由，婉拒透露相關細節，僅強調駐韓美軍仍維持良好戰備能量，足以應對任何潛在威脅。

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駐韓美軍與南韓國防部並未正面回應，但南韓官員透露，該批人員原屬駐韓美軍「愛國者」防空部隊之一。

報導指出，美國印太司令部司令帕帕羅上將曾於4月出席美國會聽證會，證實有一個營級規模的「愛國者」防空飛彈部隊，自印太司令部轄區以空運方式，移防至中央司令部轄區。

由於葉門叛軍「青年運動」組織曾於3月以聲援巴勒斯坦人為由，多次發射無人機和飛彈，攻擊航經紅海的往來船艦，並對周邊國家與美軍基地構成潛在威脅；因此這項調動也被視為美軍執行輪調部署、維繫中東區域安全的具體措施之一。

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