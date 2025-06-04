北韓執行崔賢級艦「不可能的任務」 專家：後續搶修才是大問題

最新衛星畫面顯示，儘管「崔賢級」2號艦已快速扶正，但國防院學者蘇紫雲卻說明，歸正後續的船體搶修，可能將更為麻煩。圖為「崔賢級」首艦。（法新社／來源：朝中社）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕北韓新造的「崔賢級」飛彈驅逐艦日前在金正恩面前「尷尬落水」，北韓官媒宣稱，僅需10餘日即可將船扶正歸至定位，有如「不可能任務」。不過，2日拍攝到的最新衛星畫面竟顯示，該艦現已完成扶正，但仍斜置在港邊，離金正恩所期望的本月完成修復更近一步；然而，國防院學者蘇紫雲卻說明，歸正後續的船體搶修，可能將更為麻煩。

軍聞網站《THE WARZONE》報導，北韓在打撈其第2艘「崔賢級」驅逐艦方面似乎取得了進展；致力分析北韓的「北緯38度」（38 North）網頁近日分享了AIRBUS衛星影像，可見清津造船廠於6月2日時已有很大的變動，儘管天候因素不佳，但仍依稀看見這艘船成功從側躺變直立，軍艦的輪廓與艦尾的直升機停機坪標記清晰可見。

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清津造船廠的衛星影像於6月2日時已有很大變動，儘管天候因素不佳，但仍依稀看見事故船成功從側躺變直立，軍艦的輪廓與艦尾的直升機停機坪標記清晰可見。（圖片取自社群媒體Bluesky）

另一張稍早5月29日的照片則顯示，工人們正在從碼頭拉動繩索，軍艦周圍至少有30個浮標和或氣囊，此外，這張揭開帆布的照片也顯示，艦艏及聲納的部分似乎有所損壞，這可能是下水裝置卡在船頭，導致其被困在陸地上，而船尾則滑入水中，最終導致艦體傾覆。

另一張稍早5月29日的照片則顯示，工人們正在從碼頭拉動繩索，軍艦周圍至少有30個浮標和或氣囊。（圖片取自社群媒體Bluesky）

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說明，崔賢級為5千噸級驅逐艦，首艘艦於南浦造船廠建造，該船廠擁有建造大型船艦經驗，且採取船尾方向的倒退式成功下水；而2號艦由清津造船廠建造，但側滑式下水導致側翻，估計為清津造船廠經驗不足，因其之前僅建造小型船艦。他補充，側滑式下水（Side Oiled slide way Launching）可節省船台設計成本，但事故案例也最多。

從衛星照片顯示，北韓這次估計是採用浮囊協助、吊掛方式予以扶正。周邊的浮動物體，部分為輔助浮囊，部分應為攔油索、以及安全網（防止敵方水下破壞的基本配置）。

儘管該艦已快速被扶正，不過蘇紫雲認為，後續的船體搶修這部分較為麻煩，因為經先行排水後，還需測量船體軸線是否變形，如同事故車一般，若底盤變形則船體操控會出大問題，如此則需切換船體結構，或「八卦台」矯正；其次，浸水艙間的設備也需更換，如同泡水車，包括主機、輪機、發電機等內部設備都需換新或拆解清洗，這將是一場大工程。

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