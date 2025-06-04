陸軍十軍團今重砲射擊 射擊通報曝還要打3天、限高達18000呎

陸軍十軍團今（4）日上午在台中大甲溪南岸的番仔寮陣地率先展開年度「重砲射擊操演」，首日擺出M110A2等共51門自走砲，朝海上標靶實施打擊課目。（記者張軒哲攝）

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陸軍10軍團重砲射擊 自走砲車火力全開

〔記者陳治程／台北報導〕陸軍「重砲保養射擊」是各軍團砲兵部隊年度重點操演，而十軍團今（4）日率先在台中清水陣地擺出51門自走砲，朝海上目標震撼「開火」；不過，今日實彈射擊只是個開始，根據漁業署射擊通報，十軍團此次重砲射擊將先後實施四天，且射擊期間的管制海、空域高度高達1萬8千呎，比八軍團的重砲射擊還高2千呎，是否會有新科目或其他裝備共同操演，值得後續關注。

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漁業署4月底公告的射擊通報顯示，十軍團的重砲射擊操演將於今、明（5）兩天，以及下周三、四（11、12日）上午先後實施；海域管制區在大甲溪外海成一矩形，管制空域的危險區域最小半徑3浬，最大彈道高度4千呎（約1219公尺），成一不規則梯形。

十軍團4月底發布射擊通報指出，本次重砲射擊操演一共舉行四天，但在上午7至9時間的管制空域高度，來到1萬8千呎之譜，超過八軍團去年和今年操演的最大高度。（擷自漁業署射擊通報）

不過，十軍團本次操演的射擊通報，新增了上午7至9時的海、空域管制，且管制空域的最大彈道高度較前項大幅增加，達到1萬8千呎（約5486公尺）之譜，不只超過八軍團去（2024）年天雷操演1萬呎（3048公尺）的管制高度，也較八軍團今年重砲射擊的1萬6千呎（約4876公尺）限高再多2千呎。由此研判，十軍團後續有機率實施去年由八軍團首開的「高射界射擊」，或納入其他裝備共同操演。

此外，為確保重砲射擊順利進行，八軍團指揮官廖建興中將、十軍團指揮官李榮華中將日前分別前往操演陣地進行視導；李榮華強調，此次射擊任務重點在於驗證作戰區射擊指揮程序、官兵訓練成效及維護火砲，並藉砲身運動檢視火砲運用效能，同時強化部隊實彈射擊操作經驗。

十軍團指揮官李榮華中將，昨（3）日前往今日重砲射擊的大甲溪南岸陣地進行視導，確保操演順利進行。（取自青年日報）

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