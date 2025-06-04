太陽能無人機邊飛邊充電 美陸軍擴大使用

圖為K1000超長續航力無人飛機系統。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼美國陸軍於「靜態焦點3」（Static Focus 3）操演中部署K1000型超長續航力（ULE）無人飛機系統後，第一多域特遣部隊（MDTF）再次於美菲聯合演習中使用K1000，這型飛機可在空中停留超過76小時。

軍聞網站「Defense Blog」報導，第一多域特遣部隊3月時曾在「靜態焦點3」操演部署該機，並於最近5月29日開始於菲律賓麥格塞塞堡舉行的「薩拉克尼布25」演習中部署該機，該演習則是肩並肩系列演習中的一部分。

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「靜態焦點3」操演是美國陸軍首次實施以擴展感測範圍和效果的營級基地訓練（HST），操演過程中，由克勞斯哈姆達尼航太公司開發的K1000飛機，在3月6日的演習支援情、監、偵、通訊中繼和電戰的任務擔負重要角色，發揮關鍵作用。

根據克勞斯哈姆達尼航太公司介紹，K1000超長續航力無人飛機系統在主翼上層表面配備有太陽能電池板，可在飛行過程中為機上電源系統充電。該公司宣稱是「利用機載人工智慧模擬大自然，像鳥一樣在空中靜音滑翔，並產生清潔的機載能源」，是「同等尺寸和重量下，續航時間最長的全電動、零排放自主飛機」，透過使用太陽能供電系統，讓飛機可在空中停留超過76小時，創下重量在21至55磅之間的第2級無人飛機系統記錄。

報導指出，為融入太平洋作戰環境，K1000無人機正接受評估，以支援其在群島地區分散的部隊執行長期監視和中繼任務，該無人機在菲律賓的部署凸顯美國陸軍希望將先進無人機應用於前沿演習和實戰場景。

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