烏無人機奇襲重創俄軍 美空軍參謀長好吃驚：將促進基地防護討論

美國空軍參謀長阿爾文上將。（美聯社檔案照）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭1日運用百餘架無人機奇襲俄羅斯數座軍事基地，造成40餘架俄軍戰略轟炸機、預警機毀損，估計損失超過70億美元（約新台幣2099億元）。美國空軍參謀長阿爾文上將2日表示，烏克蘭此舉讓他和他的部屬都大吃一驚，加固基地防禦是美軍必須做之事，雖尚未達到此程度，但可能加快「金穹」飛彈防禦計畫等相關討論。

烏克蘭國家安全局1日發動「蜘蛛網行動」，在毫無預警情況下，於俄國境內施放117架無人機，撲向5座俄羅斯空軍基地，造成40架以上的戰略轟炸機、預警機毀損。接著烏克蘭國家安全局3日表示，他們在克里米亞大橋的橋墩處，以水下爆破方式，引爆了超過1000公斤的炸藥，成功造成橋梁損傷。

請繼續往下閱讀...

阿爾文（David Allvin）上將2日在一場公開活動之中表示，在獲悉烏克蘭奇襲之後，他與他的部屬、相關工作人員都「大吃一驚」（eyebrow-raising），代表看似堅不可摧之處，未來會持續關注，雖然他們都深知加固基地是必要之舉，相關預算也已編列，促使基地更具韌性，但他坦承目前「還沒達到這個程度」。

阿爾文說，美國總統川普提倡的「金穹」飛彈防禦計畫，可能使美國具備在境內抵擋類無人機襲擊能力，他也估計烏克蘭之舉，將加快這些防禦能力的相關討論。他也強調，只偏重於防禦而缺乏反擊方式，並非合理的資金運用方式，如何強化國土防禦並融入部隊設計，同時也確保美國能向對手製造類似困境，都需要納入考慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法