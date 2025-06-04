神眼再進化！雷神SPY-6（V）4雷達賦予美軍驅逐艦獵殺新利器

美國海軍伯克級驅逐艦，如圖中的羅斯福號（DDG-80），將是搭載雷神SPY-6（V）4先進雷達的艦艇之一，以強化其偵搜與防禦能力。（圖：美國海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國雷神公司（Raytheon）斬獲海軍逾5.3億美元（約新台幣159億元）獨家合約，將為現役IIA批次（Flight IIA）伯克級驅逐艦，升級其最先進的SPY-6（V）4雷達。此舉旨在大幅強化艦隊偵測與反制空中、水面及彈道飛彈等進化威脅的防禦能力。

軍聞網站《Defence Blog》3日報導，美雷神公司海軍戰力部門總裁爾戈諾維（Barbara Borgonovi）強調，SPY-6是美軍艦隊最先進的雷達，為軍艦面對多變威脅提供全新防禦水準，此次合約更凸顯其在海軍未來數十年技術藍圖中的核心地位。合約內容涵蓋工程、艦載安裝測試、人員培訓及軟體升級，全面提升艦隊雷達效能。

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SPY-6雷達採模組化與可擴充設計，能同時反制多重威脅，並適用於驅逐艦至兩棲攻擊艦等各級艦艇。其數位軟體基礎使其能透過更新迅速適應新興威脅，是海軍現代化轉型的關鍵。目前已有2艘美軍艦艇搭載SPY-6雷達，另3艘預計2025年間完成測試，未來十年內預計逾60艘艦艇將換裝。

特別為現有伯克級級驅逐艦量身打造的SPY-6（V）4型雷達，將賦予這些較舊船體更強的偵測與接戰能力。此合約工作預計於2026年5月前完成。

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