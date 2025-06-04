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不只「哈維米克號」！裴洛西爆：美海軍同級補給艦都可能更名

2025/06/04 14:40

美國海軍排水量將近5萬噸的哈維米克號補給艦將重新命名，且可能波及其他同級艦，引發喧然大波。（美聯社檔案照）美國海軍排水量將近5萬噸的哈維米克號補給艦將重新命名，且可能波及其他同級艦，引發喧然大波。（美聯社檔案照）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國國防部持續廢除「多元、平等與包容」（DEI）政策，計畫更改美國海軍「哈維米克號」補給艦名稱，將美國首位出櫃民選政治人物在海軍艦艇之中除名。前美國眾議院議長裴洛西對此大表不滿，更在聲明中揭露，川普政府試圖更改「哈維米克號」補給艦其他同級艦的艦名，這對打破藩籬、讓所有人獲得自由而奮鬥者而言，是可恥、報復性抹殺。

「哈維米克號」是約翰路易斯（John Lewis）級補給艦的二號艦，排水量將近5萬噸，是美國海軍稱職的「行動加油站」，全艦設置5組加油設施、2組乾貨整補站，可為水面艦艇提供海上補給。約翰路易斯級補給艦自2022年迄今，已有6艘服役，美國海軍未來將再籌獲11到14艘。

不過，多家外國媒體今日報導，以曾在美國海軍服役、首位出櫃民選政治人物哈維米克（Harvey Milk）命名的補給艦，計畫在這個月更名，引發各界軒然大波。美國五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，美國國防部長赫格塞斯堅信，所有國防部設施及資產的命名應「反映三軍統帥的優先事項、國家歷史與戰士精神」。

不只「哈維米克號」！裴洛西爆：美海軍同級補給艦都可能更名前美國眾議院議長裴洛西抨擊國防部重新命名「哈維米克號」補給艦之舉。（路透檔案照）
但此舉引發外界諸多批評，曾於2022年訪台的民主黨籍前眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）透過聲明抨擊，美軍是全球最強大的軍隊，但此惡意舉措，無助於強化國家安全或戰士精神。她也稱，川普政府重新命名的艦艇不只哈維米克號，還有其他約翰路易斯級補給艦，這對打破藩籬、讓所有人獲得自由而奮鬥者而言，是可恥、報復性抹殺。

約翰路易斯級補給艦已有10艘命名完畢，多以爭取多元族群權益，不惜衝撞社會體制者命名。首艦約翰路易斯號取名自美國同名政治人物，曾隨馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）致力於打破種族隔離；五號艦露西．史東號（Lucy Stone）、六號艦索傑娜．特魯思號（Sojourner Truth）的原型人物，都曾為爭取女權奔走。

為美國首位公開出櫃的民選政治人物哈維米克。（美聯社檔案照）為美國首位公開出櫃的民選政治人物哈維米克。（美聯社檔案照）哈維米克曾於韓戰期間於美國海軍服役，並在1970年代步入政壇，同時宣揚性別平權運動，在1977年當選舊金山市監督委員會委員，成為美國首位公開出櫃的同志民選官員，卻在同年與舊金山市長莫斯康（George Moscone）一同遭刺殺身亡。他的事蹟在2008年躍上大螢幕，由知名影星西恩潘（Sean Penn）主演傳記電影《自由大道》（Milk），並獲得該屆奧斯卡最佳男主角、最佳劇本等獎項。美國影帝西恩潘在《自由大道》飾演哈維米克，精湛演技獲得奧斯卡最佳男主角獎肯定。（美聯社檔案照）美國影帝西恩潘在《自由大道》飾演哈維米克，精湛演技獲得奧斯卡最佳男主角獎肯定。（美聯社檔案照）

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