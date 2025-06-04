不只「哈維米克號」！裴洛西爆：美海軍同級補給艦都可能更名

美國海軍排水量將近5萬噸的哈維米克號補給艦將重新命名，且可能波及其他同級艦，引發喧然大波。（美聯社檔案照）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國國防部持續廢除「多元、平等與包容」（DEI）政策，計畫更改美國海軍「哈維米克號」補給艦名稱，將美國首位出櫃民選政治人物在海軍艦艇之中除名。前美國眾議院議長裴洛西對此大表不滿，更在聲明中揭露，川普政府試圖更改「哈維米克號」補給艦其他同級艦的艦名，這對打破藩籬、讓所有人獲得自由而奮鬥者而言，是可恥、報復性抹殺。

「哈維米克號」是約翰路易斯（John Lewis）級補給艦的二號艦，排水量將近5萬噸，是美國海軍稱職的「行動加油站」，全艦設置5組加油設施、2組乾貨整補站，可為水面艦艇提供海上補給。約翰路易斯級補給艦自2022年迄今，已有6艘服役，美國海軍未來將再籌獲11到14艘。

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不過，多家外國媒體今日報導，以曾在美國海軍服役、首位出櫃民選政治人物哈維米克（Harvey Milk）命名的補給艦，計畫在這個月更名，引發各界軒然大波。美國五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，美國國防部長赫格塞斯堅信，所有國防部設施及資產的命名應「反映三軍統帥的優先事項、國家歷史與戰士精神」。

前美國眾議院議長裴洛西抨擊國防部重新命名「哈維米克號」補給艦之舉。（路透檔案照）

但此舉引發外界諸多批評，曾於2022年訪台的民主黨籍前眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）透過聲明抨擊，美軍是全球最強大的軍隊，但此惡意舉措，無助於強化國家安全或戰士精神。她也稱，川普政府重新命名的艦艇不只哈維米克號，還有其他約翰路易斯級補給艦，這對打破藩籬、讓所有人獲得自由而奮鬥者而言，是可恥、報復性抹殺。

約翰路易斯級補給艦已有10艘命名完畢，多以爭取多元族群權益，不惜衝撞社會體制者命名。首艦約翰路易斯號取名自美國同名政治人物，曾隨馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）致力於打破種族隔離；五號艦露西．史東號（Lucy Stone）、六號艦索傑娜．特魯思號（Sojourner Truth）的原型人物，都曾為爭取女權奔走。

為美國首位公開出櫃的民選政治人物哈維米克。（美聯社檔案照）哈維米克曾於韓戰期間於美國海軍服役，並在1970年代步入政壇，同時宣揚性別平權運動，在1977年當選舊金山市監督委員會委員，成為美國首位公開出櫃的同志民選官員，卻在同年與舊金山市長莫斯康（George Moscone）一同遭刺殺身亡。他的事蹟在2008年躍上大螢幕，由知名影星西恩潘（Sean Penn）主演傳記電影《自由大道》（Milk），並獲得該屆奧斯卡最佳男主角、最佳劇本等獎項。美國影帝西恩潘在《自由大道》飾演哈維米克，精湛演技獲得奧斯卡最佳男主角獎肯定。（美聯社檔案照）

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