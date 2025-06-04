影片直擊！烏克蘭「水下爆破」克里米亞大橋 俄後勤大動脈告急

烏克蘭國家安全局 （SBU） 發布的影片截圖顯示，克里米亞大橋一處橋墩附近發生劇烈水下爆炸。SBU宣稱，此次攻擊使用了相當於1100公斤TNT的炸藥。（SBU影片截圖）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）宣布，6月3日凌晨對克里米亞大橋發動了第三次攻擊行動，此次採取水下爆破方式，重創橋墩基部。該局表示，這場特別行動策畫數月，由內部特工事先安置炸藥，並於清晨4時44分引爆。行動未造成平民傷亡，但據報已對橋樑造成嚴重損毀。

自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）報導，SBU指出，此次動用相當於1100公斤TNT炸藥的爆破裝置，成功破壞位於海床上的橋樑支撐結構，使大橋進入「實質上已為危橋」狀態。局長馬柳克（Vasyl Maliuk）表示，這次攻擊象徵烏方決心清除一切非法建設，「克里米亞是烏克蘭的一部分，任何佔領痕跡都將受到我們的強烈反制。」

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這次行動為2022年與2023年兩次攻擊後的第三度破壞。馬柳克指出：「上一次我們從地面進攻，這次是水下，SBU永遠不會重複招式，卻總能完成任務。」他強調，大橋被俄軍作為補給路線，故屬合法軍事目標。

俄羅斯方面尚未正式回應此次爆炸。不過稍早俄方通報稱，3日清晨在克里米亞大橋附近擊落一架不明無人機，之後橋上交通封閉近三小時。根據BBC驗證部門分析，爆炸位置位於汽車通道東側的拱形橋段。

烏克蘭總統澤倫斯基晚間讚揚SBU「幹得好」。烏克蘭海軍發言人普列騰丘克 （Dmytro Pletenchuk） 則表示，此次襲擊的結構部位此前就曾受損，且為大橋最具戰略與技術挑戰性的區段。橋體運輸能力受限，對俄軍重裝備調動產生實質影響。而「克里米亞大橋」作為俄羅斯象徵性建設之一，此次再度受損，具有極大心理與象徵打擊效果。

此外，根據烏克蘭軍事觀察網站《Militarnyi》報導，這次行動可能也涉及烏克蘭國防部情報總局，其使用的水面無人載具「Magura」曾遭俄軍以巡飛彈「Lancet」攔截。該攻擊展現烏軍水下作戰技術與滲透能力，對俄軍防線造成戰術與心理上的衝擊。

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