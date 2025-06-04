使用逾50年...陸勤部耗資517萬為M3A3發煙器續命 其戰術還可行？

陸軍後勤指揮部轄下的兵工整備發展中心（俗稱兵整中心）將耗資517萬8900元為化兵部隊執行「M3A3機械發煙器委商保修」案。圖為官兵操作M3A3發煙器。（圖片取自中華民國陸軍臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕陸軍化學兵煙幕部隊現役所使用的發煙裝置，仍為推出使用逾50年的M3機械發煙器，然而美軍早已停產，因此我國的裝備改由陸勤部以委外招商方式辦理保修作業；據國防部最新的決標公告，陸軍將投入517萬餘元，利用半年的時間為現役的M3A3發煙器替換零件續命。而在現今的無人機戰場上，這種傳統發煙器是否真具功效，值得深思。

根據政府電子採購網今（4）日最新的決標公告顯示，陸軍後勤指揮部轄下的兵工整備發展中心（俗稱兵整中心）已規劃566萬元預算為化兵部隊執行「M3A3機械發煙器委商保修」案，全案最終由一家位於南投的民間企業以517萬8900元得標，並協助執行零件替換與勞務服務，預計履約時長為半年，自今年5月28日起至年底的12月31日止。

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M3A3機械發煙器為化學兵煙幕部隊主要裝備，使用迄今已逾50年，由於美軍早已停產，因此無法獲得原廠料件供應，現運用市上相關零組件，研改替換老化元件，以解決運行與妥善問題。（圖片取自中華民國陸軍臉書）

根據國防部化生放核防護半年刊說明，M3A3機械發煙器為化學兵煙幕部隊主要裝備，使用迄今已逾50年，由於美軍早已停產，因此無法獲得原廠料件供應，影響了裝備性能需求及妥善狀況，導致設備恐無法操作或長時間發煙的疑慮，進而影響裝備執行煙幕支援作業能力。對此，國防部對這些原廠已斷料的老舊裝備改以民間招商方式辦理，運用市上現有相關零組件，研改替換老化元件，以解決裝備運行與妥善問題。

儘管上述方式能夠為這些超齡裝備續命，但發煙器最初的戰術運用是提供水平層面的煙幕屏障，面對新興的無人機戰場，可從垂直層面觀測，傳統的掩蔽戰術倍受考驗，特別是熱成像鏡頭，其煙幕的懸浮油微粒具有一定干擾效果，但仍十分有限。在戰術運用上，不像傳統水平觀測提供的長時效遮蔽，面對高空的熱成像觀測，其效果可能只能降低至數秒或一分鐘的隱蔽空窗。

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