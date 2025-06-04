【影】超猛大平台 美海軍新獲升降設施可扛2萬噸巨艦

羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍3日表示，軍工業者貝宜（BAE）在佛州建造的升降機與維修設施（Shiplift & Land Level Repair Facility），即日起正式啟用，這套設施看似一面「大平台」，卻有著縝密的升降與軌道設計，可扛起排水量2萬5千噸的艦艇，沿著軌道輸送至船塢興建、整修，美國海軍也計畫運用這款設施，投入哥倫比亞級核動力潛艦的建造工作。



美國代理海軍作戰部長基爾比上將（右4）3日前往佛州，參與攸關船隻建造、維修的升降機與維修設施啟用儀式。（取自美國海軍臉書）根據美國海軍發布資訊，海軍代理作戰部長基爾比上將3日前往佛州傑克森維爾，參與了一項攸關造船廠設施擴建的啟用儀式，這套升降機與維修設施（Shiplift & Land Level Repair Facility），自2023年興建迄今，一共耗資超過2億美元（約新台幣60億元）。美國海軍期許，這套設施可擴大船艦維修能力，並可投入哥倫比亞級核動力潛艦的建造工作，藉此滿足當前與未來的國防需求。



這套升降機與維修設施是由軍工業者貝宜（BAE）建造，根據外國軍聞網站《海軍新聞》報導與貝宜釋出的影片可見，這套系統可升降排水量2萬5000噸的船隻，全長149公尺、寬33公尺，要從海中扛起滿載排水量約1萬噸的伯克級神盾驅逐艦等大型艦艇而言，可說是綽綽有餘。在平台升起後，可由縝密的軌道設施，將艦艇移動至船塢內進行施工，也可將完工的艦艇移動至海中，讓整體造船、維修效率倍增。

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