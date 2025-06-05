在蜘蛛網行動大捷後 法、烏幻象2000飛行員黑海空巡大秀「三叉戢」

烏克蘭、法國空軍的幻象2000戰機飛行員，近日同乘烏軍同型機完成黑海空中巡邏任務，展現兩國同盟情誼。（烏克蘭空軍官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭近日成功發動「蜘蛛網行動」（Operation Spiderweb），擊毀多達41架俄軍運輸機、轟炸機和預警機，折損該國近三分之一的戰略武器投射能力；而烏克蘭空軍4日表示，旗下的幻象2000-5F戰機成功在黑海執行空中巡邏，不只用航路劃出烏國國徽的三叉戢，同乘的法軍飛官更在落地後齊舉國旗合影，向俄宣示意味濃厚。

烏克蘭空軍官方社群貼文指出，一架幻象2000-5F戰機近期已在黑海（Black Sea）上空執行巡邏任務，期間還有法國空軍的幻象戰機飛官同乘，並在任務後與一同舉出兩國國旗、和身後幻象戰機合影，展現兩國齊心抗俄的同盟情誼。

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在知名航路動態軟體「Flightradar24」上，這架幻象2000戰機的航線在黑海上被記錄下來，部分路線更勾勒出烏克蘭國徽的「三叉戢」圖樣，向俄國秀戰力的意味濃厚。（烏克蘭空軍官方Facebook）

根據知名飛航動態軟體「Flightradar24」紀錄，這架幻象2000戰機在黑海巡邏時的航路，甚至刻意劃出烏克蘭國徽的「三叉戢」（Trident）圖樣，由於該國近期才成功發起「蜘蛛網行動」，重挫俄國戰略運輸和打擊兵力，而讓這趟飛行更有「秀肌肉」的宣示意味。

不過，紀錄上呈現的「幻象2000D」，為法國空軍現役且剛延壽升級的多用途機型，而該紀錄是軟體誤判還是烏軍正實際操作該型機？目前未有進一步的公開資訊可證實。

法國空軍的幻象2000-5F戰機。（法國國防部參謀本部官方X帳號）

法國是在去（2024）年中同意援助幻象2000戰機，今（2025）年2月運交烏國，為法軍的幻象2000-5F機型。該機經法方改裝後兼具對空、對地打擊能力，可運用「雲母」（MICA）空對空飛彈、「暴風之影」（法國稱SCALP-EG）巡弋飛彈和「鐵鎚」（Hammer）精準導引炸彈，有效掌握空優並強化縱深打擊能力。

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