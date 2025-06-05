低成本高殺傷！專家示警中國無人機恐襲擊台美軍事設施

烏克蘭國安局公布的畫面顯示，一架無人機深入俄國境內，成功襲擊停放在機場跑道上的俄軍Tu-22M3戰略轟炸機，機身起火燃燒。此類低成本無人機突襲行動引發美軍關切，也讓台灣防空戰略面臨新挑戰。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭日前以低成本無人機突襲俄羅斯本土，重創戰略轟炸機部隊，被視為俄烏戰爭三年來對莫斯科最嚴重打擊。專家警告，美國本土及海外基地同樣脆弱，若台海衝突爆發，北京可能複製類似戰術，台灣亦可能成為攻擊目標。

《華盛頓郵報》報導，美國新安全中心（CNAS）資深研究員佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）指出，中國身為全球最大無人機生產國，一旦因台灣議題開戰，極可能大規模動用無人機突襲。美軍太平洋多數基地飛機露天停放且排列密集，若遭攻擊，破壞力可能媲美彈道飛彈。美國空軍參謀長阿爾文（David Allvin）坦承：「我們的防禦能力尚未達標。」

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6月1日突襲歷時18個月籌劃，烏方透過商業卡車將無人機偷運入俄境，停放於機場附近，遠端操控啟動。最終擊毀至少13架俄軍軍機，包括戰略轟炸機，另有數十架受損，震驚西方軍事界。

美國空軍特戰司令芬頓（Bryan Fenton）指出：「敵人用成本1萬美元的無人機，逼我們發射200萬美元飛彈攔截，戰爭代價完全倒置。」美軍B-52轟炸機目前仍多數露天停放，戰時極易成為目標。

此類攻擊並非首次。去年底以色列動用遠端引爆通訊器材炸毀真主黨設施；葉門胡塞武裝以商用無人機癱瘓紅海航運，引發美軍數十億美元報復空襲。

前美國北方司令部司令范赫克（Glen VanHerck）警告，若中俄將滿載無人機的貨櫃船開入洛杉磯港或靠近能源設施，恐造成毀滅性攻擊，但美方港口安檢能力仍「非常低效」。

眾議員克勞（Jason Crow）表示，美國從烏戰初期訓練烏軍，如今反從他們身上學到更多。「這場衝突根本改變戰爭樣貌」，他批評五角大廈仍投注鉅資於F-47第六代戰機與造價1750億美元的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統等過時計畫，卻未充分防範無人機攻擊。

除軍事層面外，無人機攻擊也對社會心理造成影響。去年底美國紐澤西州軍事研究機構與川普高爾夫球俱樂部等敏感地點，連續遭不明無人機盤旋，引發恐慌。專家直言當局無法判定來源，更難有效攔截。外界預期川普本週將簽署行政命令，限制商業無人機飛行並限制中國製機型銷售。

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