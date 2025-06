運-20「魔改」空警-3000！中國新世代「空中指揮所」浮出水面

網傳中國新型「空警-3000」預警機(圖中實機與紅框示意圖)地面測試照,頂置大型雷達罩。(取自微博)

〔編譯陳成良/綜合報導〕中國社群媒體近日流傳的最新影像顯示,一款被認為是新型「空警-3000」(KJ-3000)空中預警與管制機(AEW&C)的原型機,正在一處未公開的機場進行地面測試。這款以運-20(Y-20)四引擎運輸機為平台研製的預警機,代表了中國在擴展其空中指揮與監偵能力的最新進展。

軍聞網站《Defence Blog》報導,網路上發布的照片顯示,「空警-3000」在地面進行測試時部分機身被遮蓋,但其關鍵設計特徵清晰可見。機身頂部安裝了一個大型雷達罩,同時機身上也佈有多個可能用於通訊系統的天線。此外,照片中還可見到空中受油管,暗示該機能夠執行遠程任務。

And IMO even more important than all other so far posted news today, the so far blurry images of the KJ-3000 AEW are getting clearing,



Interesting, it features an IRF-probe and - in contrast to the KJ-2000 - not a fixed radar with three arrays but a large rototome with two. pic.twitter.com/7i9XLaLOde