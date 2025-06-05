運-20「魔改」空警-3000！中國新世代「空中指揮所」浮出水面

網傳中國新型「空警-3000」預警機（圖中實機與紅框示意圖）地面測試照，頂置大型雷達罩。（取自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國社群媒體近日流傳的最新影像顯示，一款被認為是新型「空警-3000」（KJ-3000）空中預警與管制機（AEW&C）的原型機，正在一處未公開的機場進行地面測試。這款以運-20（Y-20）四引擎運輸機為平台研製的預警機，代表了中國在擴展其空中指揮與監偵能力的最新進展。

軍聞網站《Defence Blog》報導，網路上發布的照片顯示，「空警-3000」在地面進行測試時部分機身被遮蓋，但其關鍵設計特徵清晰可見。機身頂部安裝了一個大型雷達罩，同時機身上也佈有多個可能用於通訊系統的天線。此外，照片中還可見到空中受油管，暗示該機能夠執行遠程任務。

請繼續往下閱讀...

And IMO even more important than all other so far posted news today, the so far blurry images of the KJ-3000 AEW are getting clearing,



Interesting, it features an IRF-probe and - in contrast to the KJ-2000 - not a fixed radar with three arrays but a large rototome with two. pic.twitter.com/7i9XLaLOde — @Rupprecht_A （@RupprechtDeino） December 28, 2024

根據現有影像，「空警-3000」在結構上與基礎型運-20運輸機有多處不同。最顯著的特徵之一，是在垂直尾翼底部增加了一個突出的進氣口。觀察家認為，此進氣口設計用於為機內搭載的大功率電子設備提供冷卻空氣。

這架原型機的序號為7821，是目前已知唯一的「空警-3000」實機。目前的測試工作似乎集中在初步的系統整合與機體測試階段。

儘管中國官方尚未正式承認「空警-3000」計畫的存在，但該機的出現符合北京方面更廣泛的軍事現代化努力，特別是在強化空域指揮與管制能力方面。

中國先前已列裝多款較舊型的預警機，包括「空警-200」（KJ-200）和「空警-500」（KJ-500）。相較之下，「空警-3000」預計將具備更遠的航程、更強的感測器能力，以及更佳的遠程空中作戰協同能力。

這款預警機採用與西安飛機工業集團（Xi’an Aircraft Industrial Corporation）研製的運-20運輸機相同的機體平台，預期將作為中國空軍高端的空中作戰管理與監控解決方案。

目前，「空警-3000」仍處於原型機測試狀態，官方尚未公布其投入現役的具體時間表。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法