中國出動45機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕共軍持續增強對台襲擾力道，國防部今（6）日公布，從昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機38架次、共艦7艘次及1艘中共公務船在台海周邊活動。其中高達35架次共機逾越海峽中線，侵擾台灣北部、西南與東部空域。

據國防部公布示意圖，昨天清晨7時55分至晚間10時15分，共有17架次共機及無人機在我西部沿中線飛行並越線；另於上午11時25分至晚間9時5分，出現20架次共機在我西南空域活動；傍晚5時30分至晚間8時40分，亦偵獲1架次直升機現蹤於東部空域。

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國防部表示，至今晨6時止，合計偵獲共機38架次，其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域35架次。另有共艦7艘、公務船1艘，持續在臺海周邊活動。

國防部強調，國軍已運用任務機、海軍艦艇及岸置飛彈系統嚴密監控。

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