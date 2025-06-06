「海安12號」演習 今海、空「全兵力」演練震撼高雄港

南部終於放晴好天氣，「海安12號」上午進行今海、空「全兵力」完整演練。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕即將在本週日6月8日舉行的2025「第六屆國家海洋日」與「海安12號」演習，將在高雄港17號碼頭前方水域盛大舉行，總統賴清德將親自蒞臨出。為了這次的海洋日活動，海巡署光是在這周就演練了三次，但受到鋒面影響，前兩次的預演都因為氣候不佳雨勢不斷，讓空勤總隊的直升機沒辦法全兵力出動相當可惜；所幸梅雨鋒面減緩，高雄天氣在今（6）日放晴，海巡署在今日上午10時，舉行「海安12號」演練最後一次預演。

由海軍反潛航空指揮部 S-70C反潛直升機1 架、空軍救護隊 UH-60M 黑鷹直升機 1 架、內政部空中勤務總隊 UH-60M 黑鷹直升機 1架一同完成演練。（記者李惠洲攝）

「海安12號」演習海巡特勤隊登船進行攔截圍捕攻堅。（記者李惠洲攝）

本次演習重點首度攜手國防部空軍救護隊及海軍反潛航空指揮部，偕同內政部空中勤務總隊，共同實施空中展演，參演動員4艦、7艇、3架直升機及1架無人機，演練科目涵蓋攔截圍捕、吊掛救援及睽違六年的海空分列式，以「實兵、實裝、實景」展現跨機關聯防應變量能。

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當日演習結束後，將於1230時至1630時開放4000噸級雲林艦供民眾登艦參觀，另於現場展示本署各式參演艦艇、機動式紅外線熱影像系統、UAV模擬器、3D水下顯影等科技裝備，邀請民眾近距離體驗海巡科技裝備與國艦國造量能。

「海安12號」演習演練科目涵蓋船隻遭遇歹徒挾持，海巡特勤隊進行攔截圍捕攻堅。（記者李惠洲攝）

「海安12號」演習空軍救護直升機進行吊掛作業演練搶救傷患。（記者李惠洲攝）

「海安12號」演習前兩次空勤總隊直升機受到梅雨鋒面影響無法出任務，終於在今（6）日放晴後，上午進行全兵力預演。（記者李惠洲攝）

「海安12號」演習演練科目涵蓋船隻遭遇歹徒挾持，海巡特勤隊進行攔截圍捕攻堅。（記者李惠洲攝）

南部終於放晴好天氣，「海安12號」上午進行今海、空「全兵力」完整演練。（記者李惠洲攝）

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