5架F-16V掛魚叉丶AIM-120飛彈升空 威力偵巡表達備戰護土決心

F-16V掛載魚叉飛彈升空的英姿。左右翼尖掛載AIM-120飛彈，其次彈尖為星狀設計的是響尾蛇飛彈，白色飛彈則為空射型魚叉反艦飛彈。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕針對中國遼寧號航艦戰鬥群自5月25日迄今，持續出沒在我國以東海域，行蹤引起美國及日本等國關注，國防部強調全程均掌握，今天特別出動5架F-16V戰鬥機編組，分別掛載空射型魚叉飛彈、AIM-120先進中程飛彈及響尾蛇飛彈等升空，在東部空域實施威力偵巡，並同步拍攝影片表達國軍備戰護土的決心。

今天上午10時10分，空軍花蓮基地5架F-16V戰機陸續升空，其中2架分別掛載2枚 AGM-84魚叉（harpoon）反艦飛彈、2枚AIM-120先進中程飛彈及2枚響尾蛇飛彈、另2架分別掛載4枚AIM-120先進中程飛彈及2枚響尾蛇飛彈，還有1架負責全程拍攝巡航過程各種戰鬥編組影片，歷時1小時40分鐘順利完成任務，平安飛返花蓮基地。

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F-16V掛載魚叉飛彈升空。（記者游太郎攝）

F-16V戰機掛載空射型魚叉飛彈從空軍花蓮基地升空。（記者游太郎攝）

官員透露，2022年8月初，中國多批軍艦、軍機連日於台海周邊演習，多艘軍艦還在東部海域出沒，空軍花蓮基地當時出動4架F-16V戰機，掛載8枚空射型魚叉飛彈備戰，全力防範中國軍艦的挑釁舉動，這套備戰的模式已演練相當純熟，今年更加入掛載4枚AIM-120先進中程飛彈及2枚響尾蛇飛彈空優掛載的F-16V搭配護航，任務編排更具威力及彈性。

空軍F-16戰機2017年7月首度針對遼寧艦掛載空射魚叉飛彈，當時遼寧艦穿越台海、出訪香港，國防部下令F-16升空巡航應變，當時還加掛ALQ-184電戰莢艙，做好了應戰的準備，隨時可對共艦攻擊，還一口氣準備了4架，表明了備戰的決心。

AGM-84魚叉（harpoon）反艦飛彈，是美國海空軍現役最主要的反艦武器，可以自戰機、各類水面軍艦、潛艦上發射，在美國三軍通用編號中，AGM-84為空射型、RGM-84為艦射型、UGM-84則是潛艇發射型，基本結構相同，射程依型號而異，是我國捍衛台海周邊海域的利器。

官員透露，因應近年來中國不斷以武力騷擾，國防部為了增強國人的信心，出動多架F-16V戰機，掛載魚叉飛彈、AIM-120先進中程飛彈及響尾蛇飛彈編組偵巡外，還將先進武器掛好掛滿在空中擺陣拍攝，宣示具有視距外作戰及對共艦攻擊的堅實戰力，去年在國慶前夕也有類似的作法。

F-16V返航後，地勤官兵檢整魚叉等飛彈。（記者游太郎攝）

F-16V掛載4枚AIM-120先進中程飛彈升空。（記者游太郎攝）

F-16V完成任務後，平安飛返花蓮基地。（記者游太郎攝）

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