中國單日42機艦擾台 公然挑釁區域穩定

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍對台灰帶襲擾力度加劇，國防部今（7日）公布，自昨上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機34架次、軍艦8艘次及1艘公務船於台海周邊活動，其中有25架次共機逾越海峽中線，侵擾我國北部、中部及西南空域。

據國防部所公布示意圖，自昨日上午6時25分起至今凌晨3時50分止，有28架次中共主、輔戰機及無人機，大幅騷擾我西半部空域，其中21架次明確逾越中線，行徑挑釁。另外，昨下午1時30分至6時40分，有4架次主、輔戰機及無人機進入我國西南空域；下午2時5分至晚間8時20分，亦有2架次輔戰機騷擾北部空域。

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國防部表示，合計偵獲共機34架次，其中逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域25架次，及共艦8艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此前，針對共軍昨日大幅出動對台執行所謂「聯合戰備警巡」騷擾，國防部譴責，相關行為具有高度的挑釁意味，未適當顧及其他國家的海洋權利，為區域帶來不安與威脅，更是對區域現狀的公然破壞。

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