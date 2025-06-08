俄砲兵戰力告急靠「柳葉刀」頂上？ 自誇摧毀逾半M109自走砲遭打臉

俄軍人員在野外操作「柳葉刀」無人機。該型無人機被用於前線，攻擊敵方高價值目標。（取自Telegram）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭戰場的傳統火砲戰力捉襟見肘，日益依賴「柳葉刀」（Lancet）遊蕩彈藥（滯空攻擊無人機）來填補火力缺口。俄國防消息人士近期大肆宣傳稱，這型無人機已成功摧毀逾半數援助烏克蘭的美製M109自走砲，意圖展現其「以小博大」、彌補技術差距的戰略成效。然而，獨立軍事觀察家對俄國實際戰果，仍存有諸多質疑。

根據《Defence Blog》網站引述與俄軍關係密切的媒體報導，莫斯科將「柳葉刀」無人機定位為其癱瘓西方高價值火砲的最有效工具之一，旨在抵銷自身在傳統火砲上的數量短缺與技術落後。報導稱，自全面開戰以來，基輔已獲得逾160輛M109自走砲，而俄方宣稱由卡拉希尼可夫集團子公司ZALA開發的「柳葉刀」，已對其中超過100個目標發動攻擊。

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儘管俄方高調宣傳「柳葉刀」的戰功，但追蹤戰場裝備損失的分析師提醒，並非所有攻擊均造成M109自走砲的永久性損毀。許多案例顯示，無人機可能未能成功引爆、遭反無人機網攔截，或受損的火砲系統在短時間內即被修復並重返前線，這使得俄方宣稱的戰果大打折扣。

圖為俄軍的「柳葉刀」（Lancet）滯空攻擊無人機。（擷取自ZALA Aero Group官網）公開來源情報監測團體確認，約有90輛M109系列自走砲在衝突爆發後確認損失或受損。然而，此數字是綜合了敵方砲火反擊、第一人稱視角（FPV）無人機襲擊，以及常規打擊等多重因素所致，並不能全然歸功於「柳葉刀」的單獨戰果。

即便如此，俄羅斯官員仍堅稱，「柳葉刀」在戰場上的表現，證明了其「以相對微薄資源癱瘓昂貴西方軍備」的能力。M109自走砲作為烏克蘭遠程火力支援的核心力量，其持續損耗，無論原因為何，都對烏軍砲兵部隊的作戰能力構成嚴峻挑戰，並迫使其在多條戰線上調整部署。

面對傳統火砲系統日益短缺及與北約部隊的技術鴻溝，俄羅斯正積極擴大「柳葉刀」等無人機的使用，以期在持續的消耗戰中維持一定的打擊火力。這場圍繞無人機攻防的「新形態戰爭」，已成為深刻影響烏克蘭戰局走向的關鍵變量。

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