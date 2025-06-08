俄國4年內可能發動攻擊 德籲快速擴建防爆掩體

德國民防單位呼籲，將地下鐵車站等設施改建成防爆掩體，因應俄國潛在攻擊下的避難需求。圖為慕尼黑一處地下鐵車站。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭曠日持久，德國繃緊神經。英國《衛報》7日報導，德國政府最高民防單位警告，俄國可能在4年內對德發動攻擊，但德國目前準備不足，呼籲迅速擴建防爆掩體和避難所網絡。

據報導，德國聯邦民事保護與災害援助署（BBK）署長提斯勒（Ralph Tiesler）告訴《南德意志報》，德國必須認清衝突可能發生的現實，「長期以來，德國普遍認為戰爭並非我們必須準備應對的局面，但這種認知已改變，我們正密切留意歐洲爆發大規模侵略戰爭的風險」。

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提斯勒呼籲全國總動員，將隧道、地鐵站、地下車庫、停車場和公共建築地下室等設施改造成防護避難所，以「迅速創造100萬人的避難空間」。他表示，BBK將在今年夏末提交一份全面規劃方案。

他補充道，德國正在與時間賽跑，僅依靠建造新的掩體設施無法滿足需求，因為這類掩體的規劃和建造需時甚久且成本高昂。因此，當務之急是對現有設施的改造進行更詳盡評估。

德國約有2000個冷戰時期遺留下來的掩體和防護室，但目前僅約580個仍可使用，且大多數需要耗資數百萬歐元進行翻修。最重要的是，這些設施僅能容納約48萬人，相當於德國人口的0.5％。相較之下，芬蘭擁有5萬個防護室，可容納480萬人，佔其人口的85％。

此外，資訊系統也必須改善，例如避難應用程式和路標，以便公眾能正確得知可以尋求避難的地點，同時也應升級警報系統。現有的警報應用程式，也必須針對防範駭客攻擊進行補強。

提斯勒敦促總理梅爾茨政府確保資金到位，以落實BKK的計畫。儘管德國政府認同民防計畫必要性，但尚未正式編列預算。據推估，德國未來4年至少需要100億歐元（約3463億台幣）來滿足民防需求，未來10年至少需要300億歐元（約1.04兆台幣）。

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