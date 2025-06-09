海軍今公開徵求「垂直起降型無人機」 規格要求近似V-BAT

一架由美軍第26陸戰遠征隊（MEU）操作的V-BAT無人機，順利從哈伯斯費里級船塢登陸艦「卡特莊號」（LSD-50）的甲板上起飛。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕烏軍去年下半年低調獲得美方援助的V-BAT偵蒐無人機，在電戰環境嚴峻的俄烏戰場取得不少戰果，引發日本、希臘等國相繼爭取籌獲；而我國先前傳出有意跟進採購後，海軍今（9）日公布一項「垂直起降型無人機」的公開徵求，除了能夠垂直起降、抗強風和AI輔助識別，還要與國軍指管系統介接，不排除是為引進同型系統「開綠燈」。

海軍司令部最新發布的公開徵求資訊陳述，其尋籌的「垂直起降型無人機」須可在艦船上25平方公尺大的場地操作，且起降抗頂風能力不小於6級、巡航時則要達7級；任務能力方面，該系統須具備逆合成孔徑雷達（ISAR）、光學／紅外（EO/IR）偵蒐模組，並可在至少130公里外導控逾13小時，滯空性能也須達13小時，更要有自主偵巡、識別及資料庫比對的AI輔助能力。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭無人機部隊去年獲美國低調支援，至今已操作V-BAT無人機超過140架次，並多次摧毀俄軍高價值目標。（美國Shield AI公司官網）

此外，該系統還須具備全球定位系統（GPS）抗干擾功能、導控他型無人機的「協同作戰」能力，並介接國軍指管系統，即時回傳情資。

若將傳由海軍採購的V-BAT無人機規格與之比對，除可在9公斤偵蒐酬載下運作13小時以上、無線導控距離也不小於75浬（138.9公里），也可搭載全球衛星導航（GNSS）抗干擾系統；且官方明載起降區大小僅15英尺乘以15英尺（約4.6乘以4.6公尺），皆符合軍種開出的系統要求。由此研判，此次公開徵求不排除是為引進觀望已久的同型系統「開綠燈」，同時列為國防創新發展關注項目，盱衡國內廠研發量能。

希臘陸軍上（5）月14日以民間捐贈方式，正式接收首批2架V-BAT垂直起降無人機。（希臘國防部官網）

截至目前為止，V-BAT無人機（美軍型號MQ-35）除獲得美國海軍、美國海岸巡防隊（USCG）採用，烏克蘭也透過軍援管道籌獲並使用中；日本、希臘也在今年1月和5月，先後經採購、獲贈的方式取得該系統。若海軍未來也確定購入該系統，將有效強化海軍與砲兵、飛彈系統的協同作戰能量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法