【影】命名、擲瓶、下水一氣呵成 海自「二代目」明石號測量艦就位

〔記者涂鉅旻／台北報導〕北韓新一代「崔賢級」驅逐艦二號艦月前下水時意外翻覆，也讓中、大型艦艇適合「側滑式」下水與否引發討論，事實上，艦艇下水的方式相當多，日本海上自衛隊最新的「明石號」測量艦，上月底採「倒退式」下水，從命名、擲瓶、正式下水可說是一氣呵成，也讓這艘海自「二代目」艦艇，距離明年服役更進一步。

日本海上自衛隊最新的「明石號」測量艦，上月底採「倒退式」下水。（取自日本海上自衛隊臉書）根據日本海上自衛隊發布訊息，海自5月29日舉辦「明石號」測量艦命名與下水典禮，在樂隊演奏後，海上幕僚長齊藤聰上將宣讀命名令，接著以小斧頭切斷一條繩索，使得吊掛於艦上的酒瓶撞擊艦艏破碎，釋放出諸多彩帶、氣球的同時，艦艇以倒退姿態緩緩地滑入海中。



「明石號」測量艦取名自兵庫縣明石市海岸，由三菱重工打造，排水量約3500噸，全長約113公尺，可進行水文與海底探勘工作，預計明年3月正式服役。有趣的是，「明石號」測量艦實際上是第二代，第一艘同名測量艦1969年至1999年間也在海上自衛隊服役。



北韓官媒《朝中社》揭露崔賢級驅逐艦二號艦的受損報告，落水的驅逐艦艦底部並未出現破洞，但些微進水，艦體右舷帶有划痕，相關懲處將於6月的黨高層會議上討論。（圖片擷取自@Schizointel的X帳號）艦艇從船台下水的方式有很多，若運用滑道讓艦艇下水，主要有「側滑式」與「倒退式」兩種，前者多用於中、小型艦艇，後者適用於中、大型船艦，北韓「崔賢級」驅逐艦排水量達5000噸，採用側滑式下水失敗後，隨即引發討論。

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