立委王定宇考察陸軍飛訓部 關切陸航「老機」汰舊換新問題

2025年國軍春節加強戰備操演期間，實施人員機降任務的UH-60M黑鷹直升機。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕立法院外交及國防委員會立委王定宇昨（9）日南下考察，先後前往陸軍砲兵訓練指揮部、飛行訓練指揮部，關切砲校營區遷建進度，也就國軍老舊直升機的更新規劃做「深度交流」；以現有資訊研判，此次交流的主角，有高機率是先前傳出的攻擊型黑鷹、TH-67教練直升機兩型儎台，藉此爭取陸軍空支作戰、飛訓能量的提升。

立委王定宇昨日上午由陸軍常務次長楊基榮中將、陸軍參謀長陳建義中將等人陪同，先後造訪陸軍砲訓部湯山營區，了解新建工程進度並提出後續建言；隨後轉赴台南歸仁的航特部飛行訓練指揮部，除參觀訓練場地及相關設施，也針對現役「老舊機種汰換」、人員編制問題做深度交流。王定宇強調，相關意見將作為國防委員會預算和監督依據，「一切以增強國防力量為目標」。

請繼續往下閱讀...

立委王定宇昨（9）日在陸軍常務次長楊基榮中將、陸軍參謀長陳建義中將等人陪同下，前赴陸軍航特部飛行訓練指揮部，了解戰備情形和老舊機隊更新規劃。（取自軍聞社）

我國陸軍現役的直升機隊，分別為AH-64E、AH-1W攻擊直升機，OH-58D戰搜直升機，以及UH-60M、CH-47SD運輸直升機，和訓練用的TH-67教練直升機；除了近十年成軍的AH-64E、UH-60M機隊，AH-1W和TH-67型機則遭遇機齡高、後勤維保不易，即便國防部數年前就大購零料件因應此狀況，但終要面對汰舊換新的根本考量。

陸航最早在1990年代分批籌獲63架AH-1W直升機，現餘61架服役中，但由於美軍2020年正式將該機除役，導致我軍同型機後勤出現消失性商源問題；針對可預見的未來戰力缺口，陸軍近五年來先是傳出有意增購AH-64E直升機，近期則傳出規劃增購30架「攻擊型黑鷹」直升機，並為現役的通用型黑鷹加購兩翼武裝套件，厚植空中火力支援能量。

陸航飛行教官教導航訓學員們TH-67教練機座艙實習課程。（中華民國陸軍官方Facebook）

另一方面，1996年購入的30架TH-67教練直升機，也面臨機隊老化、屆壽問題，亟欲透過外購新機來維持飛訓能量；雖然陸軍內部目前尚未選定採購機型，但有機會獎落貝爾公司的505型直升機，並搭配中科院自製的直升機HTTS訓練模擬器，建構新一代的旋翼機訓練體系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法