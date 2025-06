烏秘測國產彈道飛彈？專家：俄境內「伊斯坎德」遇襲或為實戰首秀

烏克蘭打擊俄軍目標示意圖,或為其新型彈道飛彈摧毀「伊斯坎德」系統的作戰畫面。(影片截圖)

羅添斌/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭傳出可能已在實戰中測試自製彈道飛彈。軍事專家指出,俄國境內「伊斯坎德」飛彈系統近期遭精準摧毀,可能並非西方軍援,而是烏克蘭新型國產武器的首次亮相,若屬實將大幅改變戰略平衡。

烏克蘭軍聞網站《Defense Express》10日報導,軍事專家里亞比赫(Valerii Riabykh)分析,俄軍指揮所五月初遭打擊數量顯著增加,特別是俄國布良斯克州(Bryansk region)一套「伊斯坎德」(Iskander)飛彈系統被毀,顯示烏軍打擊縱深與精準度可能已提升至新層次。

報導指,近期連串精準打擊顯示,烏克蘭不僅已具備遠程精確作戰所需的偵察與鎖定能力,更可能已擁有新型攻擊武器,特別是國產彈道飛彈。這意味著烏克蘭在執行戰略縱深打擊時,或不再完全依賴西方提供的系統。

Ukrainian warriors destroyed the russian Iskander missile systems ????



One russian missile launcher detonated, and two more were likely damaged.

The results of the strike are being clarified.



????: @GeneralStaffUA pic.twitter.com/ufP92F8SQX — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 5, 2025