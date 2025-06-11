烏秘測國產彈道飛彈？專家：俄境內「伊斯坎德」遇襲或為實戰首秀

烏克蘭打擊俄軍目標示意圖，或為其新型彈道飛彈摧毀「伊斯坎德」系統的作戰畫面。（影片截圖）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭傳出可能已在實戰中測試自製彈道飛彈。軍事專家指出，俄國境內「伊斯坎德」飛彈系統近期遭精準摧毀，可能並非西方軍援，而是烏克蘭新型國產武器的首次亮相，若屬實將大幅改變戰略平衡。

烏克蘭軍聞網站《Defense Express》10日報導，軍事專家里亞比赫（Valerii Riabykh）分析，俄軍指揮所五月初遭打擊數量顯著增加，特別是俄國布良斯克州（Bryansk region）一套「伊斯坎德」（Iskander）飛彈系統被毀，顯示烏軍打擊縱深與精準度可能已提升至新層次。

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報導指，近期連串精準打擊顯示，烏克蘭不僅已具備遠程精確作戰所需的偵察與鎖定能力，更可能已擁有新型攻擊武器，特別是國產彈道飛彈。這意味著烏克蘭在執行戰略縱深打擊時，或不再完全依賴西方提供的系統。

Ukrainian warriors destroyed the russian Iskander missile systems ????



One russian missile launcher detonated, and two more were likely damaged.

The results of the strike are being clarified.



????: @GeneralStaffUA pic.twitter.com/ufP92F8SQX — Defense of Ukraine （@DefenceU） June 5, 2025

里亞比赫雖未透露具體技術細節，但他指出，這種打擊模式暗示新武器的引入，烏軍可能已在實戰中測試此新型飛彈系統。這對自全面入侵以來快速創新的烏克蘭國防工業而言，將是重大進展。

過去一年多，多次深入俄國境內的成功遠程打擊，烏克蘭使用武器型號一直令分析家與觀察家難以明確辨識。里亞比赫認為，這種模糊性可能正是烏克蘭新系統在公開承認前，進行秘密測試的結果。

報導分析，若烏克蘭確實具備部署並測試自製彈道飛彈的能力，將顯著改變區域戰略平衡。基輔將能不依賴外部軍援，打擊俄國境內深處高價值軍事目標，同時迫使俄國調整防禦規劃，暴露其後方更多弱點。

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