無人機艇擬納特別預算 科研人士：打造「地獄景象」嚇阻共軍

中科院「快奇」無人艇（灰色艇身）日前航經「海鵠2號」（橘色艇身）返港。（資料照，李忠衛提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部計劃再藉由特別預算強化防衛戰力，國防部長顧立雄今日在立法院表示，國防部今年下半年會提出特別預算，包括無人機，無人艇與指管系統都是相當重要一部分。一位熟稔國防科技研發人士今天表示，無人載具在俄烏與以哈戰場證明戰爭潛能，以無人載具在台海形成的「地獄景象」企圖嚇阻解放軍，更強化了其重要性。

立法院外交及國防委員會今日邀請顧立雄，就「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」一案進行報告、備詢。他在答覆民進黨立委李坤城質詢時說，在執行海空戰力特別預算後，國防部下半年會提出的特別預算，主要為繼續強化不對稱戰力與防衛韌性建構，不對稱戰力當中，無人機、無人艇等無人載具也是相當重要的一部分，也包括指管系統等措施。

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顧立雄在答覆民進黨立委陳俊宇質詢時也說，若「快奇」無人艇能夠儘快的通過測評的話，會想辦法編列在特別預算案裡，下半年度就可以執行。

熟稔國防科技研發人士今天表示，無論俄烏或以哈戰場，都證明了無人載具的戰爭潛能，而以無人載具在台海形成的「地獄景象」企圖嚇阻解放軍，更強化了無人載具在臺海防衛的重要性。

他說，由中科院研發的「快奇」無人艇，一旦通過軍種作戰測評，會讓國防新創崛起與AI快速迭代成果被看見，近期從中科院辦理的一連串無人機關鍵技術專利佈局釋商，可以發現中科院策略性將硬體以模組方式委給民間市場，這不僅對應了AI時代軟體快速變遷迭代的格局，更強化了整體國防生產的韌性。

這名人士也說，中科院能夠掌握AI帶來的無人載具自主化趨勢，以不斷更新速度持續升級，讓軍事投資獲得的無人載具硬體，能夠在整個裝備生命週期中保持戰術優勢，協助國軍戰力調整到最適合防衛作戰需求的狀態。

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