【影】美陸軍閱兵重裝備抵華府 還鋪鋼板避免M1戰車壓壞馬路

羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國陸軍6月14日將於華盛頓舉行250周年紀念閱兵儀式，屆時將動員超過6500名官兵參與，各型重裝備已陸續運抵華府。綜合美國陸軍訊息與外媒報導，包括M1戰車、M2步兵戰鬥車等都已透過鐵路運輸抵達華府，美軍還在馬路上鋪設鋼板，避免重達67噸的M1A2戰車通過時壓壞馬路。

美國陸軍M1A2 SEPv3戰車已抵達華盛頓，為避免其67公噸的重量壓壞馬路，美軍還設法鋪設鋼板。（取自美國陸軍第一騎兵師臉書）綜合美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、美聯社等多家外國媒體報導，美國陸軍為了這次的「生日閱兵」，預計動員6500名至6700名官兵參與，還有150輛各式車輛、50架飛機投入展演。尤其地面部隊的重型戰甲車，都在上周起陸續抵達華府。

根據統計，這次參與閱兵的現代重型車輛，包括M1系列戰車、M2「布萊德雷」步兵戰鬥車、史崔克裝甲車、M109A7自走砲等，藉由鐵路運輸方式進到華盛頓。

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美國陸軍為因應這次閱兵，各式戰甲車透過鐵路運輸方式抵達華盛頓。（取自美國陸軍第三軍臉書）值得注意的是，由於M1A2戰車的重量達67公噸，美國陸軍為避免損壞馬路，還在戰車閱兵轉彎處等道路重要節點鋪設鋼板，每片鋼板厚達1英吋（約2.54公分），面積約32平方英尺至160平方英尺（約2.97平方公尺至14.86平方公尺）不等，美國陸軍光是準備這些鋼板的費用，估計達300萬美元（約新台幣8941萬元）。

另外，假如華府道路真的被重型車輛壓壞，維修費用須由美國陸軍買單，外媒NBC新聞報導，美國軍方官員上月預估，光是預留於道路整修的經費，就高達1600萬美元（約新台幣4.76億元），超過閱兵式4500萬美元（約新台幣13.4億元）預算總額的三分之一。

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