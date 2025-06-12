陸軍樂隊改編《台灣尚勇》成新曲 大漢音樂會3種指揮風格展特色

做為陸軍樂隊年度重要成果發表會的《大漢天聲》音樂會，昨（11）日在高雄衛武營國家藝術中心音樂廳登場。（青年日報提供）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕做為陸軍樂隊年度重要成果發表會的《大漢天聲》音樂會，昨（11）日在高雄衛武營國家藝術中心音樂廳登場，除演出經典名曲外，由隊員自行創作的《日昇山嵐—阿里山》將山林的意象融入音樂中，此外，樂隊也改編自棒球經典名曲《臺灣尚勇》的《陸軍尚勇》，也讓現場觀眾頗為有感。

《大漢天聲》音樂會昨日由陸軍副司令張台松中將偕同地區重要將領出席，向參演官兵表達肯定與鼓勵，並邀請退役將領、駐軍官兵、地方仕紳、榮民前輩與愛好音樂人士共襄盛舉，共同欣賞陸軍樂隊精湛的音樂表演及樂曲風格的詮釋手法。

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除了振奮人心的歌曲外，壓軸安可曲《陸軍尚勇》中，改編自應援曲《臺灣尚勇》，以飽滿音牆與昂揚節奏重現勝利氛圍。（陸軍提供）

本次開場曲為原創作品《日昇山嵐－阿里山》，由陸軍樂隊李錚治中士創作，以細膩筆觸描繪山林晨曦與雲嵐景致，透過管樂層層推進與情緒堆疊，傳遞軍人內斂情感與對土地的連結，營造莊嚴且富詩意的聽覺氛圍。

除了振奮人心的歌曲外，壓軸安可曲《陸軍尚勇》中，改編自應援曲《臺灣尚勇》，以飽滿音牆與昂揚節奏重現勝利氛圍，展現多元曲風與軍樂特色，彰顯軍民情感連結與國軍「允文允武」之文化實力。

演出由陸軍樂隊隊長簡少校統籌指揮全場，並由長年深耕音樂教育的侯宇彪教授，以及副隊長黃上尉分別擔綱執棒，展現3種指揮風格的特色。（陸軍提供）

此外，演出由陸軍樂隊隊長簡少校統籌指揮全場，並由長年深耕音樂教育的侯宇彪教授，以及副隊長黃上尉分別擔綱執棒，3位指揮風格各具特色，帶領樂隊精準演繹每一首樂章，展現軍中樂隊高度整合、分工有序與演奏實力兼備的專業風貌。陸軍樂隊近年持續創新編制、深化曲目內容，逐漸傳統軍歌走向融合原創、現代與多元文化，逐步建立獨有的音樂風格。

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