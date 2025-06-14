美國首個飛彈預警衛星成功交付 但排不上發射隊伍 要等明年升太空

圖為美國NASA「TRACERS」雙子衛星的太空任務概念圖。（圖擷取自千禧太空系統公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國首顆飛彈預警衛星預計可於今年9月如期交付，不過由於今年火箭發射次數與排程過於擁擠及頻繁，導致飛彈預警衛星最快需要等到明年3月才能發射升空運作。美國聯邦審計署（GAO）警告，目前火箭發射場存在載荷限制，發射時程可能會越拖越久，甚至要達一年之久。

軍聞網站「Defense News」報導，洛馬公司目前總共製造兩顆，該衛星屬於美國「下一代高空持續紅外線系統飛彈預警追蹤衛星計畫」（OPIR）的一部分，聯邦審計署指出，由於2025年的發射排成過於擁擠，第一顆衛星將至少在地面停留到2026年3月。

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另外，審計署發布的報告也指出，儘管計畫取得進展，但由於缺乏進度彈性，如果在最終整合過程中出現任何問題，該計劃仍然有可能進一步延遲；該計劃在首次發射計劃中沒有緩衝時間，任何有效載荷和航空器整合的延遲，都可能導致發射延遲和項目成本增加。

報導指出，下一代OPIR系統除了兩顆地球靜止軌道衛星外，美國太空軍還與諾格公司簽訂合同，將建造兩艘太空梭，作為下一代OPIR系統的一部分。這4個太空設施將取代現有的天基紅外線系統。兩顆衛星預計耗資95億美元，太空所總成本則估計為59億美元。

另外，美國太空發展局（SDA）也在主導開發由數百顆小型衛星組成的低地球軌道飛彈追蹤衛星。太空部隊的主要採購機構太空系統司令部（SSC）則主導開發中地球軌道衛星。

而整個OPIR計畫，屬於太空發展局的「國防太空架構系統」，全系統包含傳輸層、戰鬥管理層、追踪層、監管層、新興能力層、導航層、支援層，概念是在太空佈署數百顆衛星，每顆衛星之間與地面平台可互相通訊進行追蹤飛彈、極音速飛行器與其他物體，提供定位、導航等功能。因此「國防太空架構系統」是結合下一代OPIR及其他低軌道衛星、中軌道衛星與地球同步軌道衛星，以龐大數量構成衛星網，最重要的作用是飛彈預警、追蹤與防禦，即使未來遭到反衛星攻擊，在衛星數量多的前提下，該衛星網仍可持續預警、追蹤等功能。

圖為美國「國防太空架構系統」。（圖取自國防研究院）

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