在川普閱兵時揚言「倒川」！百萬人示威抗議 遍地烽火嗆獨裁

費城「不要國王」（No Kings）反川普示威中，一名抗議者手持美國國旗參與遊行隊伍。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國各地14日爆發大規模反川普示威浪潮，數百萬民眾湧上街頭、公園與廣場，參與名為「不要國王」（No Kings）的抗議活動。從大都會到小城鎮，示威者高呼反獨裁口號，同時表達捍衛民主與移民權益的訴求。主辦單位宣稱，全國有數百場活動，參與人數高達數百萬。

根據《美聯社》報導，多州州長事前呼籲保持冷靜，並強調對暴力零容忍，部分州政府更動員了國民警衛隊（國民兵）戒備。儘管多數示威和平進行，但先前因聯邦移民執法掃蕩，引爆大規模抗議的洛杉磯，在正式活動結束後，警方動用催淚瓦斯與非致命彈藥驅散示威者，引發零星衝突。

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紐約、丹佛、芝加哥、奧斯汀及洛杉磯等地均出現聲勢浩大的人潮，民眾肩並肩遊行、跳舞、擊鼓並高喊口號，部分隊伍高舉「不要國王」的標語。亞特蘭大一場原定容納5000人的集會迅速爆滿，數千人聚集在州議會大廈外的管制區聆聽演說。

身穿美國獨立戰爭時期服飾的示威者，14日走上費城班傑明富蘭克林公園大道，參加「不要國王」（No Kings）反川普示威遊行。（美聯社）當天，川普正在華盛頓特區紀念陸軍成立250週年暨其本人79歲生日的閱兵典禮。約200名示威者聚集在華盛頓西北部的洛根圓環（Logan Circle），高喊「川普必須立即下台」。一個戴著皇冠、坐在金色馬桶上的巨大川普諷刺人偶，在人群中被推行。

在維吉尼亞州卡爾佩珀（Culpepper），警方表示，一名21歲駕駛蓄意加速衝撞集會後散場的抗議群眾，造成一人被撞。



此次全國性示威的導火線之一，是上週開始的聯邦移民掃蕩行動，以及川普下令派遣國民兵與陸戰隊前往洛杉磯，當地曾發生示威者封鎖高速公路並縱火焚燒車輛的事件。

「不要國王聯盟」（No Kings Coalition）在聲明中表示：「今天，無論紅州藍州、鄉村或大城市，美國人都和平團結地表明：我們不要國王。」在費城，數千人聚集市中心，手持「對抗寡頭政治」、「驅逐迷你墨索里尼」等標語。洛杉磯的示威者則在市政廳前集會，部分群眾向駐守聯邦拘留中心的陸戰隊員高喊「可恥」或「回家」。

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