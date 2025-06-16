M1A2T戰車本周起展開實彈射擊 海馬士系統下月將率先成軍

進駐屏東九鵬基地的海馬士多管火箭系統，2025年5月12日完成在台首度實彈射擊。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳治程／台北報導〕陸軍去年底先後獲得首批M142「海馬士」多管火箭系統、M1A2T主力戰車，今年初已密集展開換裝訓練；國防部長顧立雄也證實，M1A2T戰車本周起將展開實彈射擊鑑測，加速換裝期程。此外，軍方官員今天指出，先前較早抵台、並在雷霆操演首度亮相的海馬士系統，下（7）月將率先成軍，強化跨區、遠程打擊戰力。

軍方官員表示，陸軍官兵歷時約半年換裝海馬士多管火箭系統，熟悉各項裝備組成、操作技術，5月上旬更在屏東九鵬基地首度實施「雷霆操演」的精準飛彈射擊，整體換裝進度已接近尾聲。因此，由十軍團58砲指部換裝的首支海馬士多管火箭連，確定在7月擇期成軍，正式加入戰備序列，強化國軍跨區增援、長程打擊能量。

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月前率先在九鵬基地完成實彈射擊的58砲指部海馬士多管火箭系統，將於7月率先成軍，強化陸軍跨區增援等長程打擊任務能力。（記者陳治程攝）

我國一共採購29套「海馬士」多管火箭系統，除模擬器和訓練用彈藥外，另附帶84枚「陸軍區域戰術飛彈」（ATACMS）及864枚導引火箭彈。而根據國防部最新書面報告顯示，陸軍目前已接收首批11套系統、16枚ATACMS飛彈和2套模擬器，另餘48枚ATACMS管制今年首季交畢；第二批18套系統、20枚ATACMS和精準火箭彈，則管制於明（2026）年全數獲得。

外界預期，隨著海馬士系統服役，其搭載彈藥所發揮的優勢射程、高打擊精度，將可與陸軍既有的國造「雷霆2000」多管火箭系統形成「高低配」，有效強化灘岸反擊、打擊敵船團和跨區增援等任務的火力密度；軍事專家鄭繼文則建議，中科院可嘗試引進海馬斯導引技術，強化國造系統火控能力，進一步實現本國、外國系統整合，提升整體不對稱戰力。

陸軍的M1A2T戰車本周起至6月30日間，將展開密集的實彈射擊訓練，並在17日、22至24日四天中安排夜間射擊，驗證全天候作戰效能。（資料照，國防部提供）

另一方面，陸軍的M1A2T主力戰車本周起將展開密集的實彈射擊訓練。根據漁業署最新射擊通報資訊，裝訓部本周一（16日）至周五（20日）間的實彈射擊中，將安排明（17）日晚間7至9時間實施夜間射擊；23日至27日的排程中，則預劃周二、三、四（24、25、26日）進行夜間射擊；並於30日加排一天日間射擊，強化新型戰車效能驗證。

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