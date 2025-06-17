基輔「最血腥一夜」！俄軍175架無人機狂轟 14平民睡夢中喪命

俄羅斯17日凌晨對基輔發動大規模空襲，圖為烏克蘭防空系統在夜空中攔截俄軍無人機的瞬間。（法新社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯17日凌晨對烏克蘭首都基輔發動了近幾個月來最致命的空襲，根據烏克蘭官方統計，這場持續近9小時的飛彈與無人機混合攻擊，已造成至少14名平民在睡夢中喪生，另有44人受傷。基輔一棟9層樓高的住宅大樓遭直接命中，數十間公寓被毀，場面怵目驚心。

根據《美聯社》報導，基輔市軍事管理局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）證實了14人死亡的消息，他並指出，救援人員仍在現場瓦礫堆中搜救生還者。烏克蘭內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）在現場表示，死者中包含一名遭砲彈碎片擊中的美國公民，僅一棟遭彈道飛彈擊中的住宅大樓，就有30間公寓全毀。

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基輔市軍事管理局初步報告指出，俄軍在此次攻擊中，動用了高達175架無人機、超過14枚巡弋飛彈以及至少2枚彈道飛彈。對於這些建物的毀損樣態，基輔市當局聲明稱，主要是直接命中住宅建築，「飛彈從頂樓一路貫穿到地下室」。

俄羅斯17日凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，遠方天際線被爆炸的火光染紅，濃煙籠罩天際。這場攻擊造成至少14名平民死亡，是近幾個月來最致命的空襲之一。（路透）除了被直接命中的建築，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，遭烏克蘭防空系統擊落的無人機殘骸，也在市內其他2個地區引發火災。

49歲的倖存者奧萊娜．拉皮什尼亞克（Olena Lapyshniak）心有餘悸地描述，她先是聽到呼嘯聲，接著兩聲巨響震碎了她家的門窗。「太可怕了，生命在一瞬間就化為烏有。」她說：「這裡沒有軍事設施，什麼都沒有。人們在夜裡就這樣死去，太恐怖了。」

除了基輔，烏克蘭南部的港口大城敖德薩（Odesa）也遭到俄軍無人機攻擊，造成包含一名兒童在內的13人受傷。

這場血腥空襲發生之際，正值七大工業國集團（G7）峰會在加拿大舉行，烏克蘭總統澤倫斯基預計將出席並與各國領袖會面。俄羅斯近幾週對烏克蘭發動了創紀錄數量的無人機與飛彈攻擊，外界普遍認為，這是莫斯科對烏克蘭國家安全局（SBU）日前策動深入俄國境內空軍基地、打擊其戰機行動所採取的報復。

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