突破島鏈？日本曝中國遼寧艦、山東艦航跡 引爆區域警戒話題

日本海上自衛隊證實，中國海軍航空母艦遼寧艦、山東艦本月在太平洋航行，執行艦載機起降訓練。（日本防衛省統合幕僚監部提供）

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中國雙航艦牽制美國 短短8天進行逾500次艦載機起降

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊證實，中國海軍航空母艦「遼寧艦」和「山東艦」近半個月在西太平洋航行，沿途訓練艦載機起降，2艦航跡圖曝光，引發不少軍事迷議論。

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日本防衛省統合幕僚監部17日發布的新聞稿中，附上中國2艘航艦本月8日至16日的航行軌跡，被確認首次同時現身「第一島鏈」、「第二島鏈」之間的西太平洋海域。

航行軌跡顯示，遼寧艦首次進入日本最東端領土南鳥島的專屬經濟區（EEZ）；山東艦則駛入沖之鳥島周遭專屬經濟區。過程中，2艦多次執行艦載機起降訓練。

與此同時，航行軌跡可見遼寧艦5月30日還在菲律賓東面的菲律賓海上，接下來再有明確地點紀錄已是本月7日進入第二島鏈的南鳥島的專屬經濟區，這中間約一個星期航程，可能接近美軍在西太平洋的重要軍事樞紐關島。

關島美軍是美國在亞洲軍力投射的前線部隊，駐有轟炸機、戰機、無人偵察機及軍艦，島上並有近17萬美國公民。五角大廈今年3月曾表示，若台海發生戰爭，關島恐成為中國飛彈襲擊的主要目標。

日本媒體指出，中國2艘航艦首次同時在太平洋活動，外界普遍認為是要牽制美國川普政府。

日本海上自衛隊也確認了2艘航艦上合計逾500架次艦載戰鬥機起降。

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