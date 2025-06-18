中國雙航艦還在活動中 日防衛省航跡圖揭3島礁曾入作戰半徑內

圖為中國解放軍「遼寧號」航艦（16），日前在西太平洋海域實施艦載機起降訓練情形。（中國海軍官方X帳號）

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涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕中國解放軍日前罕見出動「遼寧號」（16）、「山東號」（17）航艦，先後穿越第一島鏈，並在一、二島鏈間的日本專屬經濟海域（EEZ）首度實施遠海訓練；對此，從日本防衛省統合幕僚監部昨（17）日發布的圖資可見，兩艦航跡形同將日本硫磺島、南鳥島和沖之鳥島納進作戰半徑，且截至前天（16日）仍在菲律賓海上航行，引發日本等印太諸國關切。

日本防衛省統合幕僚監部17日發布動態報告揭露中國雙航艦航跡，其中，先出發的「遼寧號」航艦5月底穿越宮古水道、取道菲律賓海，再轉東北直朝南鳥島前進，實質突穿第二島鏈；在循原航向折返後，該艦再北行與自巴士海峽穿越的「山東艦」會合，展開艦載機起降在內的遠海聯合訓練。

日本防衛省統合幕僚監部17日公布中國解放軍遼寧號、山東號航艦近月的航跡圖，其中，遼寧艦一度逼近第二島鏈的日本南鳥島，山東號則形同包圍沖之鳥島、接近硫磺島，引來日方嚴正關切。（防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

值得一提的是，山東艦本（6）月8日至14日間的航跡，形同「包圍」日本沖之鳥島，且硫磺島也在該艦作戰半徑內，且該艦絕大部分航跡落在日本沖之鳥島、硫磺島的專屬經濟海域內，再加上遼寧艦14日至16日間與山東艦兵力匯流，期間不只引來各界議論與臆測，更引發日方嚴正關切，甚至認定中國有「蓄意為之」的結論。

日本防衛省除捕捉到遼寧艦、山東艦，一旁還有901級作戰支援艦（上2右）、054A型飛彈護衛艦「運城艦」（下，舷號571）隨行。（防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

另根據日本防衛省統合幕僚監部統計，「遼寧艦」自5月下旬出動以來，艦載戰鬥機、直升機的起降架次來到550次，而在本月8日至16日間就佔了290架次；「山東艦」起降數也有230架次，其中在沖之鳥島周邊海域佔約180次、沖大東島南方海域約20次，以及宮古島東南方約30次。若兩艦紀錄加總，則解放軍雙航艦過去一個月的艦載機起降數，高達780架次之譜，實屬罕見。

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