軍武圖輯》菲國裝設「垂發」系統的巡防艦亮相 攜手日本海上聯演

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本海上自衛隊護衛艦隊17日表示，該艦隊日前與菲律賓海軍在南海地區，順利完成年度的「雙邊海上聯合行動」（Maritime Cooperation Activity, MCA），除促進地區海域安全，也藉由共同演訓，提升雙方戰備能力及海事合作；值得一提的是，菲國此次派出裝設先進垂直發射系統的「馬爾瓦號」巡防艦，也在此次行動中亮相，執行其成軍以來的第二場MCA任務。

日、菲海軍水面艦、空中兵力在6月14日共同實施「雙邊海上聯合行動」（MCA），為兩國第二度共執演訓。藉由複合式海上任務演練，增進兩軍的作業互通性。（菲律賓武裝部隊官方Facebook）

海自護衛艦隊17日在官方社群發文指出，旗下的高波級同名護衛艦（DD-110），14日和菲律賓海軍的新銳巡防艦「馬爾瓦號」（FFG-06），共同實施「雙邊海上聯合行動」。菲律賓武裝部隊官方聲明寫道，雙方在本次聯演中，均派出空中兵力，其中，菲國出動AW159反潛直升機、C-208巡邏機；日方則派遣SH-60K海鷹反潛直升機，因應預劃的海上作戰演練。

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日本海上自衛隊、菲律賓海軍14日共同實施「雙邊海上聯合行動」（MCA），由日本海自的高波號驅逐艦（DD-110）領軍，同時也是菲國代表「馬爾瓦號」（FFG-06）巡防艦成軍後的勤務處女秀。（日本自衛隊水面艦隊官方X帳號）日本海自「高波級」首艘同名護衛艦（DD-110）。（菲律賓武裝部隊官方Facebook）菲國海軍5月在127周年紀念日服役的新銳飛彈巡防艦「馬爾瓦號」（FFG-06）。（菲律賓武裝部隊官方Facebook）

此外，本次演習為日、菲第二度共同執行MCA演習。雙方是在去年8月首度實施訓，當時日方派出高波級護衛艦「漣號」（DD-113）、菲方則出動「黎剎號」巡防艦（FF-150）參與，不過，菲方這次改派上月甫成軍的「馬爾瓦號」巡防艦，這也是它本月與美國海岸巡防隊艦艇共同執行MCA後的第二場任務。

「馬爾瓦號」艦員手持望遠鏡觀察「高波號」護衛艦動態。（菲律賓武裝部隊官方Facebook）「馬爾瓦號」帶領「高波號」實施多艦戰術編隊暨值更軍官航行操演（DIVTACS／OOW Maneuver）。（菲律賓武裝部隊官方Facebook）AW159反潛直升機飛行員觀察「高波號」護衛艦航行動態，執行海空聯合任務訓練。（菲律賓武裝部隊官方Facebook）

菲國軍方指出，「雙邊海上聯合行動」主要會演練跨部隊通信、反潛作戰，還有讓雙方人員交流的跨艦作業演練（Cross-deck Exercise）、多艦戰術編隊暨值更軍官航行操演（DIVTACS／OOW Maneuver），最後還有照相演習（PHOTOEX）和演習總驗收（FINEX）等，有效強化兩軍之間的作業互通性。

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