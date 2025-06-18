美陸戰隊規劃未來空中物流 AI成功接管高難度直升機無人試飛

圖為隸屬於美國國家核安局（NSA）的AW139直升機。（圖取自DVIDS）涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近年國際除積極研發無人載具，也嘗試讓人工智慧（AI）接管有人載具，而美軍陸戰隊近期完成突破性測試，成功讓AI接管飛行難度較高的直升機，未來可利用現有裝備，進行空中無人物流運輸。

軍聞網站「Defense Blog」報導，近地自主公司（Near Earth Autonomy）5月於亞利桑那州鳳凰城完成AW139直升機的首次自主試飛，該飛行是美軍陸戰隊空中物流連接器（ALC）的一部分。

請繼續往下閱讀...

報導指出，此次測試演示了包括自主飛行控制、機載AI決策及與傳統飛機系統無縫整合在內的關鍵功能。

Near Earth Autonomy執行長辛格（Sanjiv Singh）表示，透過使用自主AI系統直接控制AW139的飛行模式，證明了利用現有平台進行可擴充的自主物流不僅可行，而且正在發生當中。

美軍陸戰隊正在積極發展無人機物流系統，以支援未來的遠征和分散作戰概念。其中，空中物流連接器（ALC）是3種無人機物流系統中的最高層級，目的在提供遠程、重酬載的運補能力。

報導指出，未來的測試預計將擴展自主功能，包括自動航線規劃、避障和物流系統整合。Near Earth Autonomy目前正在將其系統，開發為一種可擴充且可認證的自主解決方案，使現有的載人飛機，能夠快速轉換為無人作戰。該公司指出，這種方法目的在滿足不斷變化的國防後勤需求，同時降低在高威脅環境中作業人員的風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法