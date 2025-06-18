川普仍不放棄掌控格陵蘭 美軍將該島防務轉移給北方司令部

美國國防部17日宣佈，將格陵蘭島從歐洲司令部責任區移除，轉移到美國本土的北方司令部。圖為美國國防部長赫格塞斯至格陵蘭的皮圖菲克太空基地。（圖取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕丹麥國會11日通過一項法案，准許美國在丹麥領土設立軍事基地，此舉正值美國總統川普試圖掌控丹麥的半自治領土格陵蘭。但即使如此，美國國防部17日仍然宣佈，將格陵蘭島從歐洲司令部責任區移除，轉移到美國本土的北方司令部。

綜合外媒報導，丹麥國會通過的這項法案，擴大了2023年時任美國總統拜登任內，一項准許美軍廣泛進出丹麥空軍基地的軍事協議，但不包含所屬格陵蘭和法羅群島。

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丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在回應國會議員的詢問時表示，一旦美國試圖併吞全部或部份的格陵蘭，丹麥將可以終結這項協議。如今這項立法將提交給丹麥國王弗雷德里克十世（Frederik X）簽署。

雖然丹麥立場、態度是可以積極開發格陵蘭並與美國合作，或者反對美國併吞格陵蘭，但美國國防部仍於昨日宣佈，美軍北方司令部將監督美國在格陵蘭島的軍事部隊和行動，這長期以來一直是歐洲司令部的職責。

《星條旗報》報導，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，川普在對統一指揮計劃（Unified Command Plan）進行兩年一次的審查後進行這一改變，該計劃組織了五角大廈每個戰鬥司令部的地理職責。

他說，這一項變化將加強軍隊保衛美國國土的能力，有助於更有力地防禦西半球，並加深與北極盟友和夥伴的關係。

報導說，雖然這很大程度上是象徵性的，島上亦有150名美軍駐紮在皮圖菲克太空軍基地，但這一變化似乎表明，川普政府打算將對格陵蘭島的控制，描繪成對保衛美國國土至關重要，而這是北方司令部的主要使命。

根據規劃，格陵蘭納入北方司令部後，美方可望在格陵蘭增設更多雷達與感測器，並強化與加拿大的北極防衛整合。此舉也使格陵蘭在白宮與五角大廈的政策順位上，與丹麥日益分離。

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