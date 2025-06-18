以伊鏖戰頻被點名 美軍GBU-57巨型鑽地彈到底有多強？

美國空軍的GBU-57巨型鑽地彈，被外界視為可摧毀伊朗地下核設施的關鍵。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕以色列、伊朗兩國戰火已蔓延6天，外界嚴密關注美國是否介入衝突，並點名可由B-2轟炸機掛載的GBU-57巨型鑽地彈，將是剷除伊朗地下核設施的關鍵。2011年正式服役的GBU-57炸彈，能夠藉由高達13噸的重量，穿透61公尺的鋼筋混凝土結構，爆炸當量達110噸，是威力最強的常規彈藥。

以色列13日起大規模轟炸伊朗核設施、軍事據點，並擊殺多名伊朗軍方高層、科學家，包括福爾多（Fordow）等地的核設施，都成為以色列首要打擊目標。不過，位於伊朗北部山區的福爾多核設施，主體建物都在地表數十公尺以下，即使公開資訊顯示，以色列有效打擊該處地上物與防空系統，但對於是否傷及地下核設施，依舊受到外界高度懷疑。

縱使以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）16日宣稱，空投炸彈並非剷除福爾多核設施的唯一選項，但也坦言，若要以空投炸彈摧毀地下設施，美國是唯一擁有這類型炸彈的國家。

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美國總統川普17日向伊朗喊話要其「無條件投降」，雖未表明美軍是否介入這場衝突，但諸多跡象顯示，美國的軍艦、空中兵力持續向中東集結。

美國空軍的GBU-57巨型鑽地彈自2000年代發展、2011年服役，可摧毀敵軍地下設施。（美聯社檔案照）美軍擁有可打擊伊朗地下設施的炸彈，正是以色列缺乏的能力，其中，以GBU-57A/B巨型鑽地彈最具象徵性與威力。GBU-57鑽地彈2011年正式服役，全長6.2公尺、直徑0.8公尺，但重達3萬磅（約13噸），光是彈頭就重達5342磅（約2423公斤）。

我國、美國、以色列空軍採用的重型空投炸彈之中，以2000磅（約908公斤）MK 84炸彈最具代表性，以色列也有可穿透鋼筋混凝土結構的BLU-109/B炸彈，雖然以常規炸彈而言，威力尚稱可觀，但若與GBU-57相比，可謂小巫見大巫。

根據公開資訊，以色列曾用於「斬首」真主黨領導階層的BLU-109/B炸彈，可穿透約2至3公尺的鋼筋混凝土結構，但GBU-57可穿透深達61公尺的鋼筋混凝土，可摧毀埋藏於地底的設施。

美軍B-2轟炸機可掛載2枚GBU-57巨型鑽地彈。（歐新社檔案照）另外，GBU-57的爆炸當量高達110噸，雖遠不及動輒數萬噸的核武器，卻已高居常規炸彈之首。由於彈體相當沉重，以色列各式戰鬥機皆無力掛載，但美軍1架B-2轟炸機可掛載2枚，預料未來也可掛載於新一代B-21轟炸機之上。

美國媒體《美聯社》18日分析，伊朗2009年啟用的福爾多核設施，外傳位於地底下79公尺深處，GBU-57鑽地彈可穿透61公尺後引爆，且可連續投放於同一地點，進而深入打擊地下目標。但這篇報導也警告，由於福爾多可能生產高濃縮鈾，若藉此方法打擊，可能導致核輻射等汙染鄰近區域。

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